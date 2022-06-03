ЕС отключил от SWIFT “Сбербанк”, “Московский кредитный банк”, “Россельхозбанк” и Белорусский банк развития и реконструкции

В официальном журнале ЕС опубликовали шестой пакет санкций против РоSSии. РоSSийские “Сбербанк”, “Московский кредитный банк”, “Россельхозбанк” и “Белорусский банк развития и реконструкции” будут отключены от SWIFT, сообщил Европейский совет.

" ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) еще на три роSSийских кредитных учреждения — крупнейший роSSийский банк Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк — и Белорусский банк развития и реконструкции", — говорится в пресс-релизе на сайте Евросовета в пятницу.