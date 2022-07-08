У російському "Сбербанку" виколупують чіпи зі старих банківських карток і вставляють у нові

У зв'язку з відсутністю поставок нових чіпів та іншими санкціями в "Сбербанку" вигадали лайфхак - діставати чіпи зі старих неактивованих карток і вставляти в нові. Цю операцію назвали "реімплантацією", інформує ZN.ua.

У російському
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У російському " Сбербанку" на тлі дефіциту мікросхем в умовах санкцій Заходу та проблем з поставками з Європи почали "виколупувати" чіпи зі старих, але не активованих раніше карток і вставляти їх у нові, повідомляє DW.

Про це розповіла виконавчий директор, голова відділу кібербезпеки "Сбера" Ольга Маклашина під час конференції Paymentsecurity. Її процитувало агентство економічної інформації ПРАЙМ.

Маклашина назвала таке рішення "близьким до геніального", а пересадку чіпів зі старих карток у нові — "реімплантацією". Процес виглядає так: інкасатори привозять чіпи до центрів емісії, фахівці повністю видаляють дані, а потім відвозять чіпи виробнику банківських карток. Ті вставляють їх у нові картки.

За даними банку, щомісяця накопичується близько 375 тисяч неактивованих карток. Механізм, як очікується, дозволить Сбербанку заощадити 1 млрд рублів (15,6 млн євро) цього року.

Раніше російські кредитно-фінансові інститути Сбербанк, Россільгоспбанк та Московський кредитний банк були відключені від найбільшої системи міжнародних платежів SWIFT. Цей захід, вжитий у рамках шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за її вторгнення в Україну, почав діяти 14 червня.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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