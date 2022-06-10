РоSSия готова поставлять Пакистану нефть со скидкой
Генконсул РФ в Карачи (Пакистан) Андрей Федоров заявил, что РоSSия готова продавать Пакистану нефть со скидкой, если получит официальный запрос от власти. Об этом
По словам консула, приобретение нефти по сниженным ценам обсуждалось еще во время переговоров президента РоSSии Владимира Путина и экс-премьера Пакистана Имрама Хана в Москве 24 февраля.
«РоSSия заинтересована в поставках дешевой нефти в дружественные страны, включая Пакистан. Если правительство Пакистана свяжется с нами, то мы обеспечим дешевую нефть», — сказал Федоров.
Он добавил, что в феврале стороны не достигли окончательных договоренностей.
По его словам, отношения Москвы и Исламабада остаются на очень хорошем уровне, несмотря на внешнее давление.
Ранее новое правительство Пакистана говорило, что готово рассматривать покупку роSSийской нефти по скидке, если получит предложение Москвы и гарантии отсутствия вторичных санкций.