Генконсул РФ в Карачи (Пакистан) Андрей Федоров заявил, что РоSSия готова продавать Пакистану нефть со скидкой, если получит официальный запрос от власти. Об этом пишет «Коммерсант».

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По словам консула, приобретение нефти по сниженным ценам обсуждалось еще во время переговоров президента РоSSии Владимира Путина и экс-премьера Пакистана Имрама Хана в Москве 24 февраля.

«РоSSия заинтересована в поставках дешевой нефти в дружественные страны, включая Пакистан. Если правительство Пакистана свяжется с нами, то мы обеспечим дешевую нефть», — сказал Федоров.

Он добавил, что в феврале стороны не достигли окончательных договоренностей.

По его словам, отношения Москвы и Исламабада остаются на очень хорошем уровне, несмотря на внешнее давление.

Ранее новое правительство Пакистана говорило, что готово рассматривать покупку роSSийской нефти по скидке, если получит предложение Москвы и гарантии отсутствия вторичных санкций.