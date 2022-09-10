Україна готова постачати Польщі не лише електроенергію, а й вугілля – Шмигаль

Йдеться про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим польським партнерам, інформує ZN.ua.

Україна готова постачати Польщі не лише електроенергію, а й вугілля – Шмигаль

Україна разом із Європейським Союзом готуємося проходити найскладнішу зиму за багато років, пише прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

"Вчора загальний план дій у цьому напрямі обговорили із Прем'єром Польщі Матеушем Моравецким ", - пише Шмигаль.

За його словами, за дорученням президента України та на прохання польської сторони Україна готова розглянути можливість відкриття квот на експорт вугілля до Польщі. Йдеться про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим польським партнерам.

"Запаси вугілля на наших складах майже 2 млн. тонн, це у 2,5 рази більше, ніж на цю дату минулого року. Тому готові підставити плече підтримки нашим польським друзям", - уточнив український прем'єр.

Також зараз активно реконструйуємо лінію електропередачі від нашої Хмельницької атомної електростанції до польської підстанції Жешув. Планували закінчити до 14 грудня, але завдяки прискоренню робіт можемо завершити тижнем раніше. Це дозволить експортувати до Польщі додатково 1000 МВт. експортних квот у рамках ENTSO-Е", - зазначив Денис Шмигаль.

"В даний час ми експортуємо в європейську енергомережу всього 300 МВт. Робимо все можливе, щоб до кінця 2022 року величина доступної пропускної спроможності у напрямку Словаччини, Румунії та Угорщини збільшилася ще на 200-300 МВт, а у напрямку Польщі - більш ніж на 1000 МВт", - уточнив він.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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