Процедуру обрання директора НАБУ пришвидшили

Як мінімум на п’ять днів.

Процедуру обрання директора НАБУ пришвидшили
© Facebook/НАБУ

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під час засідання 6 лютого внесла зміни до процедури перевірки на доброчесність, повідомляє пресслужба комісії у Facebook.

Попередня версія процедури передбачала, що запитальники для перевірки на доброчесність надсилали тим кандидатам, щодо яких у комісії були сумніви. Цим кандидатам надавалося п’ять днів для підготовки відповідей. Далі комісія аналізувала відповіді, і лише після цього затверджувала графік проведення співбесід щодо доброчесності. Усі ці кроки вимагали близько трьох тижнів.

«Запропоновані зміни дозволять одразу запросити усіх кандидатів на співбесіду щодо доброчесності, одночасно з відправкою запитальників кандидатам. Це дозволить оптимізувати процес відбору та надати можливість усім кандидатам публічно розвіяти сумніви щодо власної доброчесності. Тобто процедура стає з одного боку більш оперативною, з іншого боку – більш прозорою», – пояснюють в комісії.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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