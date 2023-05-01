НАБУ зацікавилося компанією "Київміськбуд"

Слідчих, зокрема, зацікавило прохання компанії докапіталізувати її на 1 млрд грн з бюджету Києва.

Національне антикорупційне бюро України запросило у Київської міської державної адміністрації низку документів щодо діяльності будівельної компанії "Київміськбуд". Про це повідомила журналістка видання "Цензор.нет" Тетяна Ніколаєнко, інформує ZN.ua .

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Компанія на 80% належать Києву, а президентом холдингом є Ігор Кушнір, чию скандальну розмову з Максимом Микитасем, ексголовою Укрбуду, "злили" в Інтернет. Розмова зацікавила не лише ошуканих інвесторів, які роками не можуть заселитися до своїх квартир, а й слідчих НАБУ.

За словами Ніколаєнко, 19 квітня НАБУ звернулося до голови КМДА Віталія Кличка з вимогою у триденний термін надати документацію про співпрацю з "Київміськбудом". Антикорупційне відомство цікавить низка документів, а саме:

листування з ПрАТ "ХК "Київміськбуд" з приводу їх звернення щодо докапіталізації компанії Київською міською радою на 1 млрд грн та/або на іншу суму;

всі чинні проєкти рішень (розпоряджень, інше) з усіма змінами, доповненнями та додатками до них щодо розгляду питання про докапіталізацію ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Київською міською радою;

інші наявні документи (листи, заяви, повідомлення, обґрунтування, пояснення, протоколи нарад, вказівки, доручення, інше) з усіма змінами, доповненнями та додатками до них з приводу розгляду питання про докапіталізацію ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Київською міською радою.

Крім того Кличка просять надати інформацію про отриманий Київською міською радою прибуток від діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд" за останні п’ять років. А також інформацію про розмір недоотриманого Київською міською радою прибутку після звільнення об’єктів незавершеного будівництва групи компаній "Укрбуд" від нарахування пайової участі у створенні та розвитку інфраструктури міста Києва.

Як наголосила журналістка, ці дії НАБУ слід пов’язувати із заявою Ігоря Кушніра про неможливість добудовувати будинки для інвесторів "Укрбуду". А йдеться про велику кількість будівельних об'єктів - аж 10 житлових комплексів.

Як повідомляли ЗМІ, у грудні 2019 року “Укрбуд” Микитася зупинив будівництво 26 об’єктах. “Київміськбуд”, який належить громаді Києва та який очолює Ігор Кушнір, має добудувати ці ЖК, але щось пішло не так.

Однак форс-мажорні обставини не завадили Кушніру відпочити в елітному готелі Відня. У листопаді 2022 року вийшло розслідування “Української правди” "Батальйон Відень 2". Серед відомих постатей журналісти зустріли у Відні голову правління “Київміськбуд” Ігоря Кушніра.

Інвесторів цей факт дуже обурив. Вони написали спочатку Кличку, а потім Зеленському з проханням втрутитись в ситуацію й добудувати житлові комплекси.

Влада пообіцяла ситуацію вирішити й справа поволі зрушилась з місця. Попри те у когось з ошуканих людей здали нерви й 13 квітня хтось жбурнув гранату Кушніру на подвір'я у його будинку в Дніпрі. Вона вибухнула, але нікого не вбила й не скалічила. Але будинок трохи пошкодила.

А 26 квітня, після скандалу зі "злитою" розмовою й кількох петицій, Кушнір раптом заявив, що компанія "Київміськбуд" відновила будівництво чотирьох ЖК: ЖК "Mirax", ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2" та ЖК "Абрикосовий". На перших трьох майданчиках, за його словами, уже кілька днів йдуть роботи, на четвертому - почнуться незабаром.