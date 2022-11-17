Російська економіка набула рецесії

Згідно з першими оцінками, опублікованими в середу Росстатом, російська економіка вступила в рецесію, оскільки внутрішній валовий продукт впав на чотири відсотки в третьому кварталі.

Падіння ВВП йде за аналогічним чотиривідсотковим скороченням у другому кварталі, як результат дії західних санкцій на російську економіку.

Скорочення було спричинено падінням оптової торгівлі на 22,6% та падінням роздрібної торгівлі на 9,1%.

З іншого боку, будівництво зросло на 6,7 відсотка, а сільське господарство – на 6,2 відсотка.

Рецесія зазвичай визначається як два послідовні квартали економічного спаду, і востаннє Росія переживала технічну рецесію наприкінці 2020 та на початку 2021 року, коли світ переживав пандемію коронавірусу.

На початку 2022 року російська економіка показала добрі результати, збільшивши ВВП на 3,5 відсотка, але початок наступу на Україну викликав шквал санкцій із боку Заходу.

8 листопада центральний банк передбачив, що валовий внутрішній продукт скоротиться на 3,5 відсотки цього року.

МВФ та Світовий банк оцінюють падіння російського ВВП відповідно у 3,4 відсотка та 4,5 відсотка.

За даними Росстату, незважаючи на скорочення економіки, рівень безробіття в Росії у вересні становив 3,9 відсотка.

У жовтні Центральний банк Росії зберіг ключову відсоткову ставку лише на рівні 7,5%. Вперше з початку воєнного наступу ключова ставка залишилася незмінною.

Центробанк не планує змінювати ставку до кінця року, що є ознакою "адаптації" до "нової реальності", заявила голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна.

Після того, як Росія потрапила під західні санкції через наступ на Україну, банк різко підняв ключову ставку з 9,5% до 20% у спробі протидіяти інфляції та підтримати рубль.