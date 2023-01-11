Китайська економіка відновлюється, але важко

За найоптимістичнішими прогнозами, ділова та споживча активність у Китаї може пожвавитися вже у першому кварталі цього року. Але перш ніж це станеться, підприємці та сім'ї зіткнуться з проблемами через різке зростання кількості випадків захворювання на коронавірус. В результаті роботодавці залишаться без достатньої кількості здорових працівників, а покупці будуть триматися подалі від торгових центрів, ресторанів, перукарень та спортивних залів, пише AP NEWS.

Різке рішення уряду президента Сі Цзіньпіна скасувати заходи контролю, через які закривалися заводи та мільйони людей залишалися вдома, зрушить терміни відновлення економіки, але це буде нерівний процес, кажуть аналітики.

Скасування карантину в Китаї, ймовірно, допоможе оживити продажі автомобілів та стимулювати попит на імпортні споживчі товари, нафту та продукти харчування. Країни, включаючи Таїланд, де розвинений туризм, очікують на приплив китайських мандрівників.

Світовий банк та прогнозисти приватного сектора знизили оцінки економічного зростання Китаю минулого року до 2,2% через сплеск інфекції, який розпочався на початку жовтня. Однак Міжнародний валютний фонд очікує відновлення зростання до 4,4% цього року, але це все одно буде одним із найнижчих рівнів за останні три десятиліття.

Завдяки політиці "нульового ковіда" кількість випадків зараження в Китаї була низька. Проте минулого року Шанхай та інші промислові міста були закриті на два місяці, що порушило виробництво та судноплавство.

Бізнес-групи заявили, що міжнародні компанії змінюють інвестиційні плани у бік відмови від Китаю, оскільки правила, які вимагають від іноземних гостей проходити тижневий карантин, не дозволяють керівникам компаній відвідувати країну.

Обмеження скасували. Минулої неділі Пекін почав дозволяти мандрівникам в'їжджати до Китаю без карантину. Уряд поки не повідомив, коли Китай відновить видачу туристичних віз.

"Раптова і хаотична зміна політики щодо пандемії означає, що зростання економіки буде утруднене з іншої причини", - йдеться в доповіді Деніела Х. Розена, Чарлі Веста та Рогана Куїна з Rhodium Group. — Велика кількість інфекцій робить реальним очікування на те, що виробництво буде утруднено протягом значної частини 2023 року".

Прогнозисти кажуть, що економіка Китаю скоротилася в останньому кварталі 2022 року, оскільки кількість випадків захворювання на вірус зросла, а роздрібні витрати та торгівля впали.