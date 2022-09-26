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2022-09-26
Економіка Єгипту страждає від глобальних потрясінь
Зростання цін на продовольство та девальвація національної валюти вдарили не лише по бідняках, інформує
Упродовж десятиліть більшість єгиптян залежали від уряду у забезпеченні доступності основних товарів, але цей соціальний договір перебуває під тиском через наслідки війни Росії в Україні.
Єгипет, країна з населенням понад 103 мільйони людей, відчуває нестачу іноземної валюти, необхідної для купівлі предметів першої необхідності, таких як зерно та паливо,
Юлія Мельничук, ZN.ua