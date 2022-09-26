Економіка Єгипту страждає від глобальних потрясінь

Зростання цін на продовольство та девальвація національної валюти вдарили не лише по бідняках, інформує ZN.ua.

Економіка Єгипту страждає від глобальних потрясінь

Упродовж десятиліть більшість єгиптян залежали від уряду у забезпеченні доступності основних товарів, але цей соціальний договір перебуває під тиском через наслідки війни Росії в Україні.

Єгипет, країна з населенням понад 103 мільйони людей, відчуває нестачу іноземної валюти, необхідної для купівлі предметів першої необхідності, таких як зерно та паливо, повідомляє AP NEWS.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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