Економіка єврозони неочікувано зросла в четвертому кварталі

Економіка Єврозони досягла зростання в останній квартал 2022 року, зумівши уникнути рецесії, попри зростання цін на енергоносії, падіння довіри та зростання процентних ставок. Про це повідомляє Reuters.

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За даними Євростату, ВВП єврозони зріс лише на 0,1% у четвертому кварталі, перевершивши очікування опитування Reuters щодо падіння на 0,1%.

Роком раніше зростання становило 1,9%, що трохи перевищило очікувані 1,8%.

Серед найбільших країн єврозони Німеччина та Італія зафіксували негативні темпи зростання за квартал, Франція та Іспанія навпаки, додав Євростат на основі попередньої оцінки.

Війна Росії проти України вдарила по єврозоні, враховуючи сильну залежність деяких членів від дешевих енергоносіїв.

Підвищення цін на нафту та газ призвело до зменшення заощаджень та стримування інвестицій, водночас змусивши Європейський центральний банк піти на безпрецедентне підвищення ставок, щоб зупинити інфляцію.

Водночас як зазначає агентство, економіка також продемонструвала певну несподівану стійкість — подібно до пандемії COVID-19, коли зростання перевершило очікування, оскільки підприємства швидше пристосувалися до змінених обставин, ніж передбачали політики.

Останні цифри, такі як важливий індикатор довіри або останні дані PMI, свідчать про те, що падіння, можливо, вже досягло дна, і йде повільне відновлення, чому сприяла щедра державна підтримка та м’яка зима, яка обмежила витрати на енергію.

Однак загальна картина залишається слабкою з мізерним прогнозом зростання на 2023 рік через значне падіння реальних доходів і зростання процентних ставок.

ЄЦБ підвищив ставки на 2,5 відсоткового пункту до 2% з липня, щоб приборкати інфляцію, і ринки очікують підвищення ще на 1,5 відсоткового пункту до середини року, що призведе до найвищого рівня депозитної ставки з початку століття.

Таке стрімке зростання гальмує банківське кредитування, яке є ключовим джерелом кредитування для бізнесу, і доступ до кредитів вже зазнав найбільшого падіння в минулому кварталі з часів боргової кризи у 2011 році.