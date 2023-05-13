Зарплата медиків в Україні зросла до 28 тис. грн

В Україні підвищили зарплати медикам Стало відомо, хто із них отримуватиме по 28 тис. грн.

Український уряд вирішив підвищити заробітну плату медикам, які працюють у зоні активних бойових дій та на прифронтових територіях. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я. Глава відомства Віктор Ляшко зазначив, що лікарі змушені щодня ризикувати життям, щоб допомогти нашим захисникам, і мають отримувати за це гідну винагороду.

Відповідно до указу Міністерства реінтеграції, робота на територіях активних бойових дій оплачуватиметься таким чином:

9 тис. грн – для молодших медпрацівників;

18 тис. грн – для медсестер та медбратів;

28 тис. грн - для фармацевтів та лікарів, професіоналів у сфері охорони здоров'я та професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров'я.

Суми виплат на прифронтових територіях відрізнятимуться:

8 тис. грн молодшим медпрацівникам.

5 тис. грн медсестрам та медбратам;

23 тис. грн лікарям, фармацевтам, професіоналів у сфері охорони здоров'я та професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров'я.

У МОЗ зазначили, що зарплати медичним працівникам у зонах активних бойових дій мають бути підвищені, бо це справедливо та чесно. Потрібно зробити все необхідне, щоб українці, які живуть поблизу лінії фронту, отримували всю необхідну медичну допомогу.

"Регулярно відвідуючи прифронтові області, мав можливість не раз на власні очі побачити, в яких умовах доводиться працювати нашим медичним працівникам. Не перестаю щиро дивуватися їх героїзму та відданості своїй справі – рятувати людей у будь-яких умовах: під обстрілами, під час ракетних ударів, атак ворога . Дякую кожному, хто надійно тримає медичний фронт", - наголосив Ляшко.

Нововведення поширюватиметься лише на медиків, які підписали контракт із Національною службою здоров'я. Термін дії Постанови – до кінця 2023 року.

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