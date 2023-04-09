Митні надходження у І кварталі злетіли майже на 20%

Зростання надходжень забезпечив імпорт інсектицидів та гербіцидів, легкових авто, добрив та вантажних машин.

Державна митна служба у січні-березні перерахувала до бюджету 100,9 млрд грн, що перевищило плановий показник на 1,2%. Про це йдеться на веб-сайті відомства, інформує ZN.ua.

Митні надходження у І кварталі злетіли майже на 20%
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Порівняно з аналогічним періодом 2022 року надходження митних платежів у І кварталі 2023 року збільшилися на 16,3 млрд грн, або на 19,3%.

У відомстві зазначили, що з початку 2023 року продовжилася позитивна динаміка ІІ половини минулого року щодо зростання надходжень.

Уточнюється, що у березні до держбюджету перерахували 35,9 млрд грн, що на 2,5 млрд грн більше, ніж у лютому. Збільшення надходжень відбулося при імпорті інсектицидів, гербіцидів, дезінфікуючих коштів (на 0,6 млрд грн), легкових автомобілів (на 0,5 млрд грн), добрив (на 0,4 млрд грн) та вантажних автомобілів, тягачів та причепів/напівпричепів ( на 0,3 млрд. грн.).

Водночас у березні проти лютого відбулося зменшення надходжень щодо імпорту газу, нафти та нафтопродуктів (бензину та дизпалива) на 1,1 млрд грн, що пов'язано насамперед зі зменшенням фізичних обсягів оподатковуваного імпорту.

Серед факторів, які негативно вплинули на обсяг бюджетних надходжень, у Держмитслужбі назвали всілякі пільги (на сплату ПДВ при імпорті газу, імпорт товарів оборонного значення та інше).


Олена Середа, ZN.ua





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