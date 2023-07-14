Грошова маса в Україні зросла за місяць ще на 70 мільярдів

Грошова маса (агрегат M3) в Україні після зростання у травні на 1,6% у червні додала ще на 2,6%, або на 70,1 млрд грн і досягла 2,72 трлн грн. Про це свідчать дані НБУ, повідомляє Бізнес.Цензор.

Грошова маса в Україні зросла за місяць ще на 70 мільярдів
Фото: slovoidilo.ua

Водночас зростання депозитів у червні прискорилося до 2,8% з 1,9% у травні і було забезпечене переважно гривневими депозитами, які після зростання у травні на 3,2% у червні збільшилися ще на 3, 7%, або 48,7 млрд грн — до 1 трлн 376,1 млрд грн.

При цьому валютні депозити, що скоротилися у травні на 0,6 млрд грн, у червні зросли на 6,7 млрд грн, або 1% - до 688,6 млрд грн (у гривневому еквіваленті).

Кошти в обігу поза банками (M0) після збільшення у травні на 0,7%, у червні додали ще 2,3% - до 664,2 млрд грн, майже повернувшись на рівень початку цього року.

Зростання грошової бази (резервних коштів) після прискорення у травні до 3,1% у червні сповільнилося до 1,6% - до 907,5 млрд грн. Така динаміка пов'язана із відсутністю у червні підвищення резервних вимог.

Крім того, на 1,1 млрд грн — до 46,7 млн грн — збільшились і готівка у касах банків.

Вкладення в депозитні сертифікати, що скоротилися у травні на 1 млрд грн, у червні підскочили на 51,5 млрд грн, або 12% - до 478,9 млрд грн.

Загалом за перше півріччя цього року грошова маса збільшилася на 9,1%, база — на 14,5%, тоді як кошти в обігу поза банками скоротилися на 0,3%.

Депозити зросли на 12,6%, зокрема гривневі - на 14,3%, валютні - на 9,3%, тоді як кредити скоротилися на 5,2%, у тому числі гривневі - на 4,1%, валютні - на 8,2%.





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