Економіка України у 2022 році через війну скоротилася на більш ніж 35% – ООН

Експерти вважають, що на падіння економіки впливають, зокрема, руйнування інфраструктури, атаки на об'єкти енергетики, блокування портів та закриття заводів, інформує ZN.ua.

Через повномасштабне вторгнення РФ економіка України скоротилася на більш ніж 35%, а щомісячний дефіцит бюджету становить $5 млрд. Про це йдеться у звіті ООН "Світовий економічний стан та перспективи, 2023", який представив заступник генсека Організації Лі Цзюньхуа.

"Економіка України скоротилася на більш ніж 35% у 2022 році через масове руйнування інфраструктури, зокрема залізничного та інших сполучень із сусідніми країнами, дорожньої мережі та мостів. Порушено виробничу та торговельну діяльність, є великі втрати робочої сили через міграцію або призову до армії", – йдеться у документі.

На думку експертів ООН, на економіку значною мірою впливають також атаки РФ на об'єкти енергетики, блокування портів та пошкодження металургійних заводів.

Завдяки прямому монетарному фінансуванню Національного банку України було покрито близько третини загальних потреб держвитрат. Через це, продовжують експерти, валютні резерви виснажилися та девальвувала гривня.

В ООН вважають, що хоча Євросоюз і має намір виділити на економічну підтримку України у 2023 році $18 млрд, цієї суми все одно буде недостатньо.

"Перспективи української економіки у 2023 та 2024 роках дуже невизначені і залежатимуть від багатьох факторів, зокрема, від припинення бойових дій та початку відновлювальних робіт", - зазначають міжнародні економісти.


Богдан Затула, ZN.ua





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