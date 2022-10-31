Економіка вже незабаром повернеться до зростання: Нацбанк оновив прогнози

Зарплати наступного року зростуть майже на третину та перевищать довоєнний рівень, а в 2024 році - ще на 28 відсотків, інформує ZN.ua.

Економіка України повернеться до зростання вже наступного року. Про це йдеться в щоквартальному Інфляційному звіті за жовтень 2022 року, підготованому Нацбанком.

За прогнозом НБУ, економіка повернеться до зростання завдяки очікуваному зниженню безпекових ризиків, пожвавленню споживчого попиту та інвестиційної діяльності на тлі налагодження виробничих і логістичних процесів та збереження значних фіскальних стимулів.

Але наслідки війни обмежуватимуть відновлення, тож у 2023?2024 роках темпи зростання ВВП становитимуть близько 4?5% на рік.

Загалом, у 2022 році економіка скоротиться майже на третину, а у 2023?2024 роках — зростатиме помірними темпами.

Причиною спаду економіки в цьому році є скорочення внутрішнього попиту, порушення логістики, значні втрати робочої сили та виробничого потенціалу через війну. Натомість відновленню економічної активності сприяють визволення окупованих земель, швидше пристосування бізнесу до роботи в умовах війни та запуск "зернового коридору" наприкінці липня.


Лія Ільченко, ZN.ua





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