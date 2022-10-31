Економіка вже незабаром повернеться до зростання: Нацбанк оновив прогнози
Зарплати наступного року зростуть майже на третину та перевищать довоєнний рівень, а в 2024 році - ще на 28 відсотків, інформує
Економіка України повернеться до зростання вже наступного року. Про це йдеться в щоквартальному
За прогнозом НБУ, економіка повернеться до зростання завдяки очікуваному зниженню безпекових ризиків, пожвавленню споживчого попиту та інвестиційної діяльності на тлі налагодження виробничих і логістичних процесів та збереження значних фіскальних стимулів.
Але наслідки війни обмежуватимуть відновлення, тож у 2023?2024 роках темпи зростання ВВП становитимуть близько 4?5% на рік.
Загалом, у 2022 році економіка скоротиться майже на третину, а у 2023?2024 роках — зростатиме помірними темпами.
Причиною спаду економіки в цьому році є скорочення внутрішнього попиту, порушення логістики, значні втрати робочої сили та виробничого потенціалу через війну. Натомість відновленню економічної активності сприяють визволення окупованих земель, швидше пристосування бізнесу до роботи в умовах війни та запуск "зернового коридору" наприкінці липня.