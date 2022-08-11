Відстрочка виплат за держборгом: у Кабміні порахували, скільки додатково отримає економіка та армія

Інвестори погодились на відстрочення платежів до 2024 року, інформує ZN.ua.

Відстрочка виплат за держборгом: у Кабміні порахували, скільки додатково отримає економіка та армія
© Прес-служба Кабміну України

Інвестори погодили відстрочку платежів за зовнішнім боргом України до 2024 року, що дозволило заощадити на даний момент майже $6 млрд. Гроші, які були зарезервовані для виплат інвесторам, будуть спрямовані на стабілізацію економіки та допомогу армії. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи вчорашнє рішення власників єврооблігацій та ВВП-варантів ухвалити нові умови про відстрочку виплат.

"Інвестори по зовнішньому боргу України погодилися на відстрочку платежів до 2024 року з можливою пролонгацією ще на рік. Дякую за крок солідарності. Вдячні також країнам G7 за підтримку цієї позиції", – додав Шмигаль.

Також він повідомив, що власники цінних паперів державних "Укренерго" та "Укравтодору" також прийняли пропозицію щодо відстрочення. Заощаджені кошти підуть на підготовку до опалювального сезону та відновлення зруйнованої інфраструктури.


Олена Середа, ZN.ua





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