Відстрочка виплат за держборгом: у Кабміні порахували, скільки додатково отримає економіка та армія

Інвестори погодили відстрочку платежів за зовнішнім боргом України до 2024 року, що дозволило заощадити на даний момент майже $6 млрд. Гроші, які були зарезервовані для виплат інвесторам, будуть спрямовані на стабілізацію економіки та допомогу армії. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи вчорашнє рішення власників єврооблігацій та ВВП-варантів ухвалити нові умови про відстрочку виплат.

"Інвестори по зовнішньому боргу України погодилися на відстрочку платежів до 2024 року з можливою пролонгацією ще на рік. Дякую за крок солідарності. Вдячні також країнам G7 за підтримку цієї позиції", – додав Шмигаль.

Також він повідомив, що власники цінних паперів державних "Укренерго" та "Укравтодору" також прийняли пропозицію щодо відстрочення. Заощаджені кошти підуть на підготовку до опалювального сезону та відновлення зруйнованої інфраструктури.