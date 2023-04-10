Економічна активність в Україні відновлюється після ракетного терору РФ — НБУ

Упродовж лютого-березня 2023 року в Україні відновлювалась економічна активність після енергетичного терору з боку Росії. Про це йдеться в презентації заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.

Економічна активність в Україні відновлюється після ракетного терору РФ — НБУ
Фото: bank.gov.ua

Відновлення економічної активності

За словами Ніколайчуку, про відновлення свідчить:

  • поліпшення очікувань бізнесу — індекс ділової активності майже досяг рівноважного рівня;
  • зростання кількості та товарообігу кафе та ресторанів;
  • збільшення середньодобового виробництва в деяких галузях металургії, зокрема виготовлення сталі та чавуну.

Попри те, що макроекономічна ситуація в країні поступово відновлюється, повноцінна відбудова України потребує значних коштів.





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