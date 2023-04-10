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2023-04-10
Економічна активність в Україні відновлюється після ракетного терору РФ — НБУ
Упродовж лютого-березня 2023 року в Україні відновлювалась економічна активність після енергетичного терору з боку Росії. Про це
Фото: bank.gov.ua
Відновлення економічної активності
За словами Ніколайчуку, про відновлення свідчить:
- поліпшення очікувань бізнесу — індекс ділової активності майже досяг рівноважного рівня;
- зростання кількості та товарообігу кафе та ресторанів;
- збільшення середньодобового виробництва в деяких галузях металургії, зокрема виготовлення сталі та чавуну.
Попри те, що макроекономічна ситуація в країні поступово відновлюється, повноцінна відбудова України потребує значних коштів.