Економічна активність в Україні відновлюється після ракетного терору РФ — НБУ

Упродовж лютого-березня 2023 року в Україні відновлювалась економічна активність після енергетичного терору з боку Росії. Про це йдеться в презентації заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.

Фото: bank.gov.ua

Відновлення економічної активності

За словами Ніколайчуку, про відновлення свідчить:

поліпшення очікувань бізнесу — індекс ділової активності майже досяг рівноважного рівня;

зростання кількості та товарообігу кафе та ресторанів;

збільшення середньодобового виробництва в деяких галузях металургії, зокрема виготовлення сталі та чавуну.

Попри те, що макроекономічна ситуація в країні поступово відновлюється, повноцінна відбудова України потребує значних коштів.