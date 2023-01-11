Найбільші банки США готуються до скорочення прибутків і рецесії

Очікується, що цього тижня американські банківські гіганти повідомлять про зниження прибутків у четвертому кварталі, оскільки кредитори накопичують кошти на чорний день, щоб підготуватися до економічного спаду, який завдає шкоди інвестиційній банківській діяльності. Про це повідомляє Reuters.

Найбільші банки США готуються до скорочення прибутків і рецесії
Фото: finance.ua

Деталі

Чотири американські банківські гіганти — JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc і Wells Fargo & Co — опублікують прибутки в цю п’ятницю, 13-го січня.

Разом з Morgan Stanley і Goldman Sachs вони є шістьма найбільшими кредиторами, які очікують накопичення сумарних резервів у розмірі $5,7 млрд для підготовки до погіршення ситуації. Це понад вдвічі більше, ніж $2,37 млрд, виділених роком раніше.

Зниження чистого прибутку

Крім того, шість банків також повідомлять про зниження чистого прибутку в середньому на 17% у четвертому кварталі порівняно з роком раніше.

«Оскільки більшість американських економістів прогнозують або рецесію, або значне уповільнення цього року, банки, ймовірно, включатимуть більш суворі економічні прогнози», — заявили аналітики Morgan Stanley.

Проте, банки зможуть отримати хороший прибуток від ставок ФРС, які дозволяють їм заробляти більше на відсотках, які вони стягують з позичальників.





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