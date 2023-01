Найбільші банки США готуються до скорочення прибутків і рецесії

Очікується, що цього тижня американські банківські гіганти повідомлять про зниження прибутків у четвертому кварталі, оскільки кредитори накопичують кошти на чорний день, щоб підготуватися до економічного спаду, який завдає шкоди інвестиційній банківській діяльності. Про це повідомляє Reuters.

Фото: finance.ua

Деталі

Чотири американські банківські гіганти — JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc і Wells Fargo & Co — опублікують прибутки в цю п’ятницю, 13-го січня.

Разом з Morgan Stanley і Goldman Sachs вони є шістьма найбільшими кредиторами, які очікують накопичення сумарних резервів у розмірі $5,7 млрд для підготовки до погіршення ситуації. Це понад вдвічі більше, ніж $2,37 млрд, виділених роком раніше.

Зниження чистого прибутку

Крім того, шість банків також повідомлять про зниження чистого прибутку в середньому на 17% у четвертому кварталі порівняно з роком раніше.

«Оскільки більшість американських економістів прогнозують або рецесію, або значне уповільнення цього року, банки, ймовірно, включатимуть більш суворі економічні прогнози», — заявили аналітики Morgan Stanley.

Проте, банки зможуть отримати хороший прибуток від ставок ФРС, які дозволяють їм заробляти більше на відсотках, які вони стягують з позичальників.