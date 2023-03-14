НБУ посилив вимоги до платіжних операцій: зміни набули чинності 14 березня

НБУ посилив вимоги до платіжних операцій. Зміни набули чинності 14 березня. Про це повідомили у прес-службі регулятора.

НБУ посилив вимоги до платіжних операцій: зміни набули чинності 14 березня

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У Нацбанку пояснили запровадження змін необхідністю посилити дотримання учасниками платіжного ринку вимог законодавства.

Національний банк України зобов'язав еквайєрів та інших постачальників платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у проведенні платіжної операції, супроводжувати її детальними даними.

Представники НБУ наголосили, що деякі учасники платіжного ринку не супроводжували платежі інформацією про отримувача коштів, що не давало можливості визначити, на чию користь проводились платежі. Нацбанк повідомив, що заміна ролі учасника платіжного ринку дозволяла приховувати цілі розрахунків. Йдеться, зокрема, про поповнення ігрових рахунків у організаторів азартних ігор, яке маскувалося під грошові перекази.

Платіжний посередник повинен виконати доручення платника з переказу коштів одержувачу, а не самостійно вирішувати, на чию користь здійснити платіж.

НБУ також зобов'язав еквайєрів володіти інформацією про одержувача та платника (повний номер рахунку торговця та номер платіжної картки/найменування) щодо кожної виконаної платіжної операції.

Зазначено, що еквайєри зазвичай залучають посередників для здійснення платіжних послуг в Інтернеті, що сприяє поширенню безготівкових розрахунків та зниженню їхньої вартості. Є ризик втратити еквайєру контролю за тим, кому будуть зараховані кошти, і чи діяльність одержувача відповідає виду, встановленому кодом наданого віртуального терміналу (МСС-код).

Регулятор також деталізував вимоги до документів, що надаються для підтвердження проведення операцій з використанням платіжних інструментів.

Очікування Нацбанку

НБУ покликане запобігати міскодингу та підвищить прозорість роботи банків. Користувачі платіжних карток повинні розуміти, на чию користь проведені платежі. Очікується, що учасники платіжного ринку більше не зможуть:

  • здійснювати перекази на користь суб'єктів, які ведуть неліцензовану діяльність та ухиляються від сплати податків;
  • підміняти інформацію, що супроводжує платіжну операцію відповідно до вимог законодавства.

НБУ надав учасникам платіжного ринку, які проводять еквайринг та емісію платіжних інструментів, місяці для того, щоб вони привели свою роботу у відповідність до нових норм.

НБУ посилив вимоги до платіжних операцій: зміни набули чинності 14 березня

Нагадаємо, що Нацбанк проводить перевірки та готує заходи щодо дев'яти банків, які могли використовувати схеми щодо ухилення від сплати податків учасниками грального ринку.

Раніше повідомлялося, що в Україні під час війни закриється ще низка банків: у Нацбанку назвали причини.


Ловіцька Леся, Тудей





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