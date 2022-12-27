Розкрадання коштів при будівництві житла для військових: НАБУ і САП завершили слідство

У справі про розкрадання коштів на будівництві житла для військових сьогодні завершилось розслідування . Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Колишню очільницю департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України та її спільника - директора компанії-забудовниці НАБУ і САП підозрюють у розтраті понад 18,66 млн грн, виділених на купівлю житла для військових.

За даними слідства, чиновниця МОУ разом зі спільником організували перерахування навесні 2015 року понад 18,66 млн грн компанії-забудовниці за нібито готові для вселення військовослужбовців 96 квартир у будинку в Києво-Святошинському районі Київської області. Насправді ж будинок та оселі в ньому на той момент були недобудовані, не мали внутрішнього оздоблення, не мали всіх підведених комунікацій, що робило їх непридатними для життя. Підозрювана ж фактично підробила необхідні для перерахунку коштів документи, внісши недостовірні відомості про стан готовності житла.