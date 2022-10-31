НАБУ викрило схему розкрадання коштів при будівництві житла для Міноборони

Правоохоронці повідомили про підозру колишній голові Департаменту капітального будівництва Міноборони та її спільнику у розтраті понад 18,66 млн грн, виділених на купівлю житла для військових. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства , вони створили умови для перерахування цих коштів за нібито готові для вселення військовослужбовців та їхніх родин 96 квартир у будинку в Києво-Святошинському районі Київської області.

Насправді ж будинки були непридатними для життя і в них не були підведені комунікації.

«Підозрювана фактично підробила необхідні для перерахунку коштів документи, внісши недостовірні відомості про стан готовності житла. Ініціатором схеми НАБУ і САП вважають посадовця МОУ, директора компанії-забудовниці – її співучасником. Зокрема, він подав до Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, хоча будівництво на той момент не було завершено», - наголосили в НАБУ.