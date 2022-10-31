НАБУ викрило схему розкрадання коштів при будівництві житла для Міноборони

Держава втратила понад 18 млн грн.

НАБУ викрило схему розкрадання коштів при будівництві житла для Міноборони
В Міноборони "заробляли" на житлі для військових
© НАБУ

Правоохоронці повідомили про підозру колишній голові Департаменту капітального будівництва Міноборони та її спільнику у розтраті понад 18,66 млн грн, виділених на купівлю житла для військових. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, вони створили умови для перерахування цих коштів за нібито готові для вселення військовослужбовців та їхніх родин 96 квартир у будинку в Києво-Святошинському районі Київської області.

Насправді ж будинки були непридатними для життя і в них не були підведені комунікації.

«Підозрювана фактично підробила необхідні для перерахунку коштів документи, внісши недостовірні відомості про стан готовності житла. Ініціатором схеми НАБУ і САП вважають посадовця МОУ, директора компанії-забудовниці – її співучасником. Зокрема, він подав до Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, хоча будівництво на той момент не було завершено», - наголосили в НАБУ.


Артем Руденко, ZN.ua





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