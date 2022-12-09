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2022-12-09
У Кабміні спрогнозували, скільки отримає Україна від міжнародних партнерів у 2023 році
Очікується, що Україні виділять $20 млрд міжнародної допомоги, інформує
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У Кабміні очікують, що наступного року в якості допомоги міжнародні партнери Україні нададуть $20 млрд. Про це
"Наш стриманий прогноз щодо міжнародної допомоги на наступний рік – це $20 млрд. Оскільки, дивлячись на досвід цього року, ми розуміємо, що між публічними обіцянками та фактичними надходженнями іноді є різниця", – зазначив заступник міністра.
Олена Середа, ZN.ua