У Кабміні спрогнозували, скільки отримає Україна від міжнародних партнерів у 2023 році

У Кабміні очікують, що наступного року в якості допомоги міжнародні партнери Україні нададуть $20 млрд. Про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін під час обговорення "Як удари по енергетиці вплинуть на курс, ВВП та інфляцію у 2022 році", яке організував ЦЕС.

"Наш стриманий прогноз щодо міжнародної допомоги на наступний рік – це $20 млрд. Оскільки, дивлячись на досвід цього року, ми розуміємо, що між публічними обіцянками та фактичними надходженнями іноді є різниця", – зазначив заступник міністра.