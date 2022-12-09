У Кабміні спрогнозували, скільки отримає Україна від міжнародних партнерів у 2023 році

Очікується, що Україні виділять $20 млрд міжнародної допомоги, інформує ZN.ua.

У Кабміні спрогнозували, скільки отримає Україна від міжнародних партнерів у 2023 році
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У Кабміні очікують, що наступного року в якості допомоги міжнародні партнери Україні нададуть $20 млрд. Про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін під час обговорення "Як удари по енергетиці вплинуть на курс, ВВП та інфляцію у 2022 році", яке організував ЦЕС.

"Наш стриманий прогноз щодо міжнародної допомоги на наступний рік – це $20 млрд. Оскільки, дивлячись на досвід цього року, ми розуміємо, що між публічними обіцянками та фактичними надходженнями іноді є різниця", – зазначив заступник міністра.


Олена Середа, ZN.ua





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