МКЧХ побоюється дефіциту фінансів в умовах війни в Україні

Безліч гарячих точок буде недофінансовано у 2023 році.

МКЧХ побоюється дефіциту фінансів в умовах війни в Україні
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Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ), що базується в Женеві, ризикує зіткнутися в 2023 році з рекордним дефіцитом фінансування, якщо звичайно йому не прийдуть на допомогу його звичайні донори. Інакше йому, можливо, доведеться скоротити свою діяльність. Про це швейцарським ЗМІ повідомив директор МКЧХ Роберт Мардіні.

Всього на цей рік було заплановано бюджет у розмірі 2,79 млрд. швейцарських франків або 2,99 млрд. доларів, проте в умовах війни Росії проти України МКЧХ ризикує зіткнутися з рекордним дефіцитом фінансування у розмірі 700 млн. швейцарських франків. Про це Роберт Мардіні розповів у інтерв'ю швейцарській газеті Le Temps у вівторок 7 березня. «Якщо це підтвердиться, то ми більше не матимемо коштів для надання допомоги людям у найскладніших місцях, тобто там, де наша присутність найважливіша», повідомляє swissinfo.ch.

Роберт Мардіні зазначив, що пожертв на гуманітарну допомогу загалом стало набагато менше.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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