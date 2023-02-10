Ціни на оренду житла у найбільших містах України знизилися

Ситуація на ринку оренди житла в Україні останнім часом стабілізувалася. Станом на лютий 2023 року, у більшості міст вартість оренди нижча, ніж до повномасштабної війни. При цьому лідерами за вартістю орендованої нерухомості залишаються західні області та Київ.

Які ціни на оренду на сьогоднішній день, і де найбільший попит на квартири, розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

У Києві ціни на оренду квартир з жовтня-листопада стабілізувалися та знаходяться на одному рівні. При цьому запити орендарів змінилися. У столиці зріс попит на квартири на низьких поверхах, а також з наявністю газової плити та бомбосховищем у будинку або поблизу. Також люди, які приїжджають до Києва, хочуть знімати житло подалі від об'єктів критичної інфраструктури.

На Закарпаття з початку війни з'їхалися мешканці всіх інших областей, через що попит, а разом із ним і цінник на квартири був завищений. На сьогоднішній день вартість житла тут знизилася, проте активність серед переселенців не припиняється. Львів, Ужгород, Мукачево, Тернопіль, Чернівці залишаються найпопулярнішими містами для життя. Багато людей готові винаймати тут житло до кінця війни.

У північних областях України ситуація з орендою квартир на сьогоднішній день не настільки перспективна. Лише наприкінці 2022 року оренда тут поновилася. Чернігів та Суми сильно постраждали після воєнних дій у першій половині минулого року. Зараз міста відновлюються, при цьому ціни на житло тут набагато нижчі за довоєнні. Орендувати квартиру можна приблизно на 50% дешевше ніж рік тому.

У південних областях України цінник на оренду приблизно на 30-40% нижчий за довоєнний. На сході ситуація схожа. У Дніпрі та Кривому Розі попит на квартири впав, але водночас туди переїхала частина людей із Запоріжжя, Бердянська, Мелітополя та інших сусідніх міст.

Будь-які прогнози щодо зростання або зниження ціни на оренду квартир аналітики бояться робити, оскільки все залежить від перебігу війни. Попит зараз більш мінливий, ніж будь-коли. Якщо якесь місто починають обстрілювати, нерухомість там миттєво дешевшає. Люди, які мешкають у квартирах біля трансформаторів, заводів та котелень переїжджають до інших районів. Також багато хто шукає житло, де найчастіше є світло. У деяких містах частину вулиць не відключили від об'єктів критичної інфраструктури, і світло там цілодобово. Відповідно попит на оренду таких квартир вищий.

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