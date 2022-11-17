В Україні арештували 5 обленерго, підконтрольних російським олігархам
Печерський райсуд Києва арештував контрольні пакети акцій 5 українських обленерго, підконтрольних російським олігархам Олександру Бабакову, Євгену Гінеру та Михайлу Воєводіну. Таким чином, було задоволено клопотання прокурора Офісу генпрокурора. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Про які обленерго йде мова
Йдеться про:
- 99,9% акцій «Херсонобленерго»;
- 72,9% акцій «Кіровоградобленерго»;
- 95,5% акцій «Житомиробленерго»;
- 93,2% акцій «Рівнеобленерго»;
- 96,8% акцій «Чернівціобленерго».
«Вони входять до групи VS Energy, яку, за даними ЗМІ та слідства, контролюють громадяни
При цьому наголошується: у клопотанні прокурор Роман Тулін наголосив, що ці особи входять до «злочинної організації», яка, «починаючи з 2001 року, і досі здійснює систематичну протиправну діяльність… на території України».
«За даними слідства, у період 2017 років підконтрольні VS Energy обленерго за фіктивними операціями перерахували понад 1,65 млрд грн на підприємства групи. Після чого частина коштів була легалізована шляхом придбання рухомого та нерухомого майна», — йдеться в матеріалі.
Також наголошується, що, на думку слідства:
- Бабаков забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи;
- Гінер — необхідні заходи щодо фінансування її діяльності;
- Воєводін «організовував силовий супровід» процесів заволодіння активами.
Крім того, акцентують аналітики, за матеріалами суду «організатори протиправної діяльності, а також учасники групи компаній VS Energy» тривалий час вчиняли і досі здійснюють «системні заплановані заходи, спрямовані на шкоду та підрив суверенітету» України. А крім того:
- її територіальної цілісності й недоторканності;
- обороноздатності;
- державної, економічної чи інформаційної безпеки.
Крім цього, зазначається, їх викрито у колабораційній діяльності, серед іншого — в публічному запереченні здійснення збройної агресії Російською Федерацією проти України.