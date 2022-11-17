В Україні арештували 5 обленерго, підконтрольних російським олігархам

Печерський райсуд Києва арештував контрольні пакети акцій 5 українських обленерго, підконтрольних російським олігархам Олександру Бабакову, Євгену Гінеру та Михайлу Воєводіну. Таким чином, було задоволено клопотання прокурора Офісу генпрокурора. Про це повідомляє Радіо Свобода.

В Україні арештували 5 обленерго, підконтрольних російським олігархам
Фото: today.ua

Про які обленерго йде мова

Йдеться про:

  • 99,9% акцій «Херсонобленерго»;
  • 72,9% акцій «Кіровоградобленерго»;
  • 95,5% акцій «Житомиробленерго»;
  • 93,2% акцій «Рівнеобленерго»;
  • 96,8% акцій «Чернівціобленерго».

«Вони входять до групи VS Energy, яку, за даними ЗМІ та слідства, контролюють громадяни Р Ф Олександр Бабаков, Євген Гінер та Михайло Воєводін», — йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується: у клопотанні прокурор Роман Тулін наголосив, що ці особи входять до «злочинної організації», яка, «починаючи з 2001 року, і досі здійснює систематичну протиправну діяльність… на території України».

«За даними слідства, у період 2017 років підконтрольні VS Energy обленерго за фіктивними операціями перерахували понад 1,65 млрд грн на підприємства групи. Після чого частина коштів була легалізована шляхом придбання рухомого та нерухомого майна», — йдеться в матеріалі.

Також наголошується, що, на думку слідства:

  • Бабаков забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи;
  • Гінер — необхідні заходи щодо фінансування її діяльності;
  • Воєводін «організовував силовий супровід» процесів заволодіння активами.

Крім того, акцентують аналітики, за матеріалами суду «організатори протиправної діяльності, а також учасники групи компаній VS Energy» тривалий час вчиняли і досі здійснюють «системні заплановані заходи, спрямовані на шкоду та підрив суверенітету» України. А крім того:

  • її територіальної цілісності й недоторканності;
  • обороноздатності;
  • державної, економічної чи інформаційної безпеки.

Крім цього, зазначається, їх викрито у колабораційній діяльності, серед іншого — в публічному запереченні здійснення збройної агресії Російською Федерацією проти України.





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