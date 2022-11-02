Суд передав АРМА активи двох російських підприємств на 70 мільйонів

Суд передав в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) корпоративні права в статутних капіталах двох підприємств з Івано-Франківщини, власниками яких є громадяни РФ. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Суд передав АРМА активи двох російських підприємств на 70 мільйонів
Фото: slovoidilo.ua

Деталі

В АРМА передані права на частки у понад 90% статутних капіталів цих підприємств загальною вартістю майже 70 млн грн.

«ДБР встановило, що фактичними власниками цих підприємств є громадяни Росії. Цей факт намагалися приховати аби уникнути конфіскації майна в дохід держави. Вони створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність», — йдеться в повідомленні.

Також встановили, що ці підприємства ухилялись від сплати податків на мільйони гривень.

Наразі триває досудове розслідування за фактом ухиляння від сплати податків цими підприємствами (ч. 2 ст. 212 КК України).





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