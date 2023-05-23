Банки масово блокують рахунки українців: які суми коштів можна зняти з карт

Банки в Україні почали заарештовувати рахунки боржників. Навіть за невеликі борги можна втратити доступ до всіх своїх заощаджень. Повернути доступ до рахунків можна тільки після погашення боргу. При цьому громадяни можуть користуватися певними сумами з карток, передає one.ua.

Банки масово блокують рахунки українців: які суми коштів можна зняти з карт

Відповідно до законодавства, якщо на власника рахунку відкрито більш ніж одне виконавче провадження, то виконавці мають право утримувати 50% його доходів. Йдеться також про накопичення на зарплатних та соціальних картах. Користуватися можна лише сумою 13 400 грн на місяць. Це дозволений ліміт, який банки залишили громадянам.

Але щоб отримати доступ до цієї суми, потрібно звернутися до виконавця, щоб він виніс таке розпорядження та банк відкрив доступ до банківського рахунку.

Якщо раніше банки в Україні блокували рахунки громадян за борги в сумі 100 000 грн і вище, то після ухвалення нового закону під санкції підпадають боржники, які мають борги по комуналці, несплачені штрафи, орендну плату або непогашені споживчі кредити.

Банки масово блокують рахунки українців: які суми коштів можна зняти з карт

Важливо, що арешт може бути накладений на всі типи рахунків – карткові, депозитні, поточні тощо. Заблокувати можуть і банківські картки, на які нараховується соцдопомога, наприклад, гроші на утримання дитини.

Крім того, після арешту одного рахунку людина вже не може відкрити нові рахунки в інших банках – всі вони також блокуються. А всі гроші на існуючих рахунках можуть вилучити до погашення заборгованості.

Раніше повідомлялося, на які категорії населення арешт рахунків не поширюватиметься.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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