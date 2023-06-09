Бюджетний комітет погодив виділення 1,5 мільярда на будівництво трьох водогонів

Бюджетний комітет Ради погодив виділення 1,5 мільярда гривень на ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф. Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа у Facebook.

Бюджетний комітет погодив виділення 1,5 мільярда на будівництво трьох водогонів

Куди підуть кошти

Виділення коштів погодили для реалізації експериментального проєкту з будівництва магістральних водогонів. Очікується, що будівництво триватиме до 2 років.

Нові лінії будуть прокладені по напрямках:

  • Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище;
  • Марганець — Нікополь;
  • Хортиця — Томаківка.

Загальна протяжність водогонів складе 87 км.

«За оцінками експертів, через черговий терористичний акт росіян, кризу питної та технічної води відчують на собі щонайменше чотири області та Крим. Найбільше через підрив Каховської гідроелектростанції постраждає Дніпропетровська область. Масштаби трагедії просто катастрофічні, тому ми маємо діяти швидко», — зазначила Підласа.

Депутатка нагадала, що відповідно до закону «Про Державний бюджет на 2023 рік», рішення Кабміну про виділення коштів зі спеціального Фонду ліквідації наслідків збройної агресії набувають чинності після погодження Комітетом з питань бюджету.

Після ухвалення двох рішень про виділення коштів з Фонду ліквідації, у Фонді залишається наразі 55,8 млрд гривень.





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