Оренда нерухомості: чи мають рієлтори повідомляти контролюючи органи про укладені договори

Роз'яснення дали у ДПС.

Через військову агресію РФ багато українців були змушені покинути свої домівки та стати внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Зазвичай, переселенці змушені орендувати житло та користуватися послугами рієлторів. У Державній податковій службі розповіли, що чи повинні рієлтори інформувати контролюючий орган про укладені за їх посередництвом договори про оренду нерухомості. Про це пише видання sud.ua, інформує ZN.ua.

Оренда нерухомості: чи мають рієлтори повідомляти контролюючи органи про укладені договори
© freepik/freepik

В Україні суб’єкти господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтори), зобов’язані надсилати інформацію про укладені за їх посередництвом цивільноправові договори (угоди) про оренду нерухомості до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації.

Така інформація подається в строки, передбачені для подання податкового розрахунку, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.

Податковий розрахунок за базовий звітний (податковий період), що дорівнює календарному кварталу, подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Який штраф може отримати рієлтор

За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації рієлтор несе відповідальність, передбачену ст. 1191 Кодексу.

Згідно з п. 1191.2 ст. 1191 Кодексу порушення рієлтором порядку та/або строків подання інформації про укладені за його посередництвом цивільноправові договори (угоди) про оренду нерухомості, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680 грн за кожне таке порушення.

Дії, передбачені п. 1191.2 ст. 1191 Кодексу, вчинені суб’єктом, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1360 грн за кожне таке порушення.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 5,1 мільярдаФонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 5,1 мільярда
Власний видобуток газу та розосередження генерації – що іще допоможе нам пережити наступну зимуВласний видобуток газу та розосередження генерації – що іще допоможе нам пережити наступну зиму
Raiffeisen Bank International має намір передати російський підрозділ акціонерам — ЗМІRaiffeisen Bank International має намір передати російський підрозділ акціонерам — ЗМІ
Незважаючи на війну: у Миколаївській області запущено нову вітрову електростанціюНезважаючи на війну: у Миколаївській області запущено нову вітрову електростанцію
Для Бортницької станції аерації за 6,4 млн гривень куплять нове обладнанняДля Бортницької станції аерації за 6,4 млн гривень куплять нове обладнання
Блок рекламы


Похожие новости
У Польщі до середини літа мають ухвалити принципове рішення з приводу будівництва першої АЕСУ Польщі до середини літа мають ухвалити принципове рішення з приводу будівництва першої АЕС
Оренда квартир у Львові стала дорожчою, ніж у Києві: що відбувається на ринку нерухомостіОренда квартир у Львові стала дорожчою, ніж у Києві: що відбувається на ринку нерухомості
Кабмін схвалив заходи, які мають унеможливити потрапляння російської нафти в УкраїнуКабмін схвалив заходи, які мають унеможливити потрапляння російської нафти в Україну
У ДПС закликали українців повідомляти про порушення законодавства в сфері послуг та торгівліУ ДПС закликали українців повідомляти про порушення законодавства в сфері послуг та торгівлі
Оренда квартир у Києві: попит на житло зріс, а ціни залишилися незміннимиОренда квартир у Києві: попит на житло зріс, а ціни залишилися незмінними
Долари в обмінниках та банках не приймають: у чому причинаДолари в обмінниках та банках не приймають: у чому причина
Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — ЮжанінаУкраїнські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна
В Україні подорожчала оренда 1-кімнатних квартир: де можна зняти найдешевше житлоВ Україні подорожчала оренда 1-кімнатних квартир: де можна зняти найдешевше житло
Зміни в закон про компенсації за житло передбачають штучне підняття цін на ринку нерухомостіЗміни в закон про компенсації за житло передбачають штучне підняття цін на ринку нерухомості
Податкова значно розширила коло осіб, які мають подати декларацію в 2023 році: нова вимога зачіпає мільйони українцівПодаткова значно розширила коло осіб, які мають подати декларацію в 2023 році: нова вимога зачіпає мільйони українців
Последние новости
Подгружаем последние новости