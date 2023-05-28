Оренда нерухомості: чи мають рієлтори повідомляти контролюючи органи про укладені договори

Роз'яснення дали у ДПС.

Через військову агресію РФ багато українців були змушені покинути свої домівки та стати внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Зазвичай, переселенці змушені орендувати житло та користуватися послугами рієлторів. У Державній податковій службі розповіли, що чи повинні рієлтори інформувати контролюючий орган про укладені за їх посередництвом договори про оренду нерухомості. Про це пише видання sud.ua, інформує ZN.ua .

© freepik/freepik

В Україні суб’єкти господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтори), зобов’язані надсилати інформацію про укладені за їх посередництвом цивільноправові договори (угоди) про оренду нерухомості до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації.

Така інформація подається в строки, передбачені для подання податкового розрахунку, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.

Податковий розрахунок за базовий звітний (податковий період), що дорівнює календарному кварталу, подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Який штраф може отримати рієлтор

За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації рієлтор несе відповідальність, передбачену ст. 1191 Кодексу.

Згідно з п. 1191.2 ст. 1191 Кодексу порушення рієлтором порядку та/або строків подання інформації про укладені за його посередництвом цивільноправові договори (угоди) про оренду нерухомості, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680 грн за кожне таке порушення.

Дії, передбачені п. 1191.2 ст. 1191 Кодексу, вчинені суб’єктом, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1360 грн за кожне таке порушення.