Оренда квартир у Львові стала дорожчою, ніж у Києві: що відбувається на ринку нерухомості

В Україні спостерігаються зміни на ринку нерухомості. У Львові злетіли ціни на оренду квартир і стали вищими, ніж у Києві, який завжди лідирував.

Оренда квартир у Львові стала дорожчою, ніж у Києві: що відбувається на ринку нерухомості

Генеральний директор ріелторського об'єднання Сергій Курганов зазначив, що вартість оренди житла у туристичних містах, таких як Одеса та Львів, складно порівнювати з Києвом. У них зазвичай дві ціни – літня та зимова, залежно від свят, причому війна не змінила цієї особливості.

За словами експерта, квартири для проживання у Львові та Києві коштують приблизно однаково – близько 9000 грн. У столиці спостерігається невелике пожвавлення оренди, тому що люди, які раніше виїхали, повертаються і попит на житло зріс.

Агент нерухомості нагадав, що у Львові набагато менше квартир, тому порівнювати його з київським ринком не зовсім доречно. Однак у західному регіоні житло помітно подорожчало – туди вирушила більшість переселенців.

"Наявний обсяг ринку не може забезпечити кількість запитів оренди. Через це й зростають ціни. Це спостерігається не лише у Львові, а в більшості міст Закарпаття. У містах на Прикарпатті, наприклад, оренда квартир подорожчала вдвічі. Там уже орендують однокімнатні квартири у межах 13 000 грн на місяць, що значно перевищує київські ціни на оренду", - пояснив Курганов.

Аналітик наголосив, що максимальним попитом користуються однокімнатні квартири. За ними йдуть дво- та трикімнатні, які затребувані приблизно однаково. Їх вигідніше знімати студентам чи колегам.

Оренда квартир у Львові стала дорожчою, ніж у Києві: що відбувається на ринку нерухомості

Житло у Львові стало набагато популярнішим після повномасштабного вторгнення окупантів. Загалом ситуація залежить від подій у країні. Попит впав минулого літа, коли багато переселенців виїхали до Києва, а восени після масованих обстрілів у столиці він знову зріс.

Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчали квартири у новобудовах. Стало відомо, де можна купити найдешевше житло.


Леся Ловіцька, Тудей





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