У вихідні мають відпочити і електромережі

«Укренерго» просить українців обмежити навантаження на енергосистему.

Напередодні вихідних Національна енергетична компанія «Укренерго» закликала українців дати енергосистемі можливість відновлюватися та готуватися до зими. Телеграм-канал компанії повідомляє, що наразі в енергосистемі працює обмежена кількість електростанцій, які можна додатково вмикати для покриття вечірніх піків споживання. Частина відновлюється після обстрілів, на деяких тривають планові ремонти, необхідні для їх активної експлуатації взимку, інформує ZN.ua.

У вихідні мають відпочити і електромережі
© pixabay.com

«Укренерго» нагадує, що одночасно ввімкнені потужні прилади створюють додаткове навантаження на енергосистему. Особливо, коли одночасно вмикаються кондиціонер, пральна та посудомийну машини, праска в години максимумів споживання з 16:00 до 23:00.

Відтак саме у цей час енергетики просять зменшити навантаження на електромережу. Для цього слід:

- Обмежити використання кондиціонерів.

- Охолоджуючи приміщення, виставляти температуру не нижче 23?С.

- Переносити використання потужних пристроїв (пральної, посудомийної машини, бойлера) на нічний час.

- Або хоча б використовувати їх почергово, щоб розподілити навантаження (спочатку праска, потім пилосос).

За можливості, просять в «Укренерго», зменшіть з 16:00 до 23:00 користування електрочайником та праскою. Завжди набирайте води стільки, скільки треба для приготування чаю саме в цей момент.


Іван Шевчук, ZN.ua





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