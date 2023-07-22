У вихідні мають відпочити і електромережі
«Укренерго» просить українців обмежити навантаження на енергосистему.
Напередодні вихідних Національна енергетична компанія «Укренерго» закликала українців дати енергосистемі можливість відновлюватися та готуватися до зими. Телеграм-канал компанії
«Укренерго» нагадує, що одночасно ввімкнені потужні прилади створюють додаткове навантаження на енергосистему. Особливо, коли одночасно вмикаються кондиціонер, пральна та посудомийну машини, праска в години максимумів споживання з 16:00 до 23:00.
Відтак саме у цей час енергетики просять зменшити навантаження на електромережу. Для цього слід:
- Обмежити використання кондиціонерів.
- Охолоджуючи приміщення, виставляти температуру не нижче 23?С.
- Переносити використання потужних пристроїв (пральної, посудомийної машини, бойлера) на нічний час.
- Або хоча б використовувати їх почергово, щоб розподілити навантаження (спочатку праска, потім пилосос).
За можливості, просять в «Укренерго», зменшіть з 16:00 до 23:00 користування електрочайником та праскою. Завжди набирайте води стільки, скільки треба для приготування чаю саме в цей момент.