У Польщі до середини літа мають ухвалити принципове рішення з приводу будівництва першої АЕС

Будівництво атомної електростанції в Померанії має розпочатися у 2026 році, а перший реактор з'явиться в 2033 році.

Міністерка з питань клімату і довкілля Анна Москва заявила, що до 13 травня міністерство має видати принципове рішення щодо будівництва першої атомної електростанції в Польщі. Про це повідомляє "Польське радіо", інформує ZN.ua .

Завдяки цьому рішенню інвестор — Polskie Elektrownie J?drowe — зможе подати заявку на низку подальших адміністративних рішень, таких як визначення місця розміщення інвестицій і дозвіл на будівництво.

Анна Москва пояснила, що принциповим рішенням є схвалення державою проєкту будівництва електростанції. За її словами, для компанії таке рішення означатиме, що вона може реалізувати інвестицію, незалежно від того, "який буде уряд, які будуть умови".

"Це зобов'язання держави підтримувати реалізацію цього проєкту, і це декларація того, що це важлива інвестиція для енергетичної політики та політики безпеки", – зазначила міністерка.

Будівництво атомної електростанції в Померанії має розпочатися у 2026 році, а перший реактор з'явиться в 2033 році.