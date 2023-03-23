НБУ анулював ліцензію фінансової компанії власника Concorde Capital

Нацбанк анулював дію ліцензії ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд факторинг» на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання гарантій. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 березня, воно набуло чинності з 21 березня.

«Зазначена установа не усунула порушення ліцензійних умов. Нагадаємо, 19 грудня 2022 року до цієї установи було застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії», — зазначається у повідомленні.

Як пише «Бізнес.Цензор», власниками ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд факторинг» є засновник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа (20%), керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій (9%), а також низка інших осіб.

Водночас Нацбанк поновив дію ліцензій на надання фінансових послуг ТОВ «Фінансова компанія «Проксима» після усунення виявлених порушень.