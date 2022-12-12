Раді рекомендують дозволити бізнесу зберігати без ліцензії до 2 тонн пального

«Пальне у більших обсягах для заправлення генераторів платники податків матимуть право зберігати на підставі декларації, що подається суб'єктом господарювання до ДПС. Такий порядок діятиме протягом воєнного стану і 30 днів після його завершення», — пояснив він.

Також передбачається, що для цілей оподаткування екологічним податком генератори не є джерелом забруднення.

Водночас нардеп нагадав, що фізичним особам жодні дозволи не потрібні.

Засловами першого заступника голови податкового комітету Ярослава Железняка, комітет підтримав до другого читання законопроєкти Разумкова № та №?8197 щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України.

«На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізичних осіб. Норма буде діяти до травня 2023», — написав він.

Також, за його словами, звільнення від мита та ПДВ буде діяти і для поштових та експрес-відправлень.