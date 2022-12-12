Раді рекомендують дозволити бізнесу зберігати без ліцензії до 2 тонн пального

Комітет Верховної Ради з питань податків та фінансів рекомендував парламенту звільнити бізнес від ліцензування для зберігання пального для генераторів обсягом до 2 тис. літрів. Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев у Telegram.

Раді рекомендують дозволити бізнесу зберігати без ліцензії до 2 тонн пального
Фото: nv.ua

«Пальне у більших обсягах для заправлення генераторів платники податків матимуть право зберігати на підставі декларації, що подається суб'єктом господарювання до ДПС. Такий порядок діятиме протягом воєнного стану і 30 днів після його завершення», — пояснив він.

Також передбачається, що для цілей оподаткування екологічним податком генератори не є джерелом забруднення.

Водночас нардеп нагадав, що фізичним особам жодні дозволи не потрібні.

Засловами першого заступника голови податкового комітету Ярослава Железняка, комітет підтримав до другого читання законопроєкти Разумкова № та №?8197 щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України.

«На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізичних осіб. Норма буде діяти до травня 2023», — написав він.

Також, за його словами, звільнення від мита та ПДВ буде діяти і для поштових та експрес-відправлень.





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