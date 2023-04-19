НБУ анулював усі ліцензії страхової компанії власника банку «Південний»

Національний банк анулював всі ліцензії на здійснення страхової діяльності та виключив з держреєстру фінансових установ ПрАТ СК «Теком» на підставі поданого ним клопотання. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Рішення Комітету

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 17 квітня.

Станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій ПрАТ «Теком» становив 23,66 млн грн, вартість активів — 353,87 млн грн, страхові резерви — 3,43 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,07%.

Власником компанії у держреєстрі вказаний одеський підприємець Юрій Родін, який є основним бенефіціаром банку «Південний».