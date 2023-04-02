ЦБ ОАЕ анулював банківську ліцензію російського МТС-банку через санкції США

Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів анулював банківську ліцензію російського МТС-банку, який потрапив під санкції США. Про це повідомляє пресслужба Центробанку ОАЕ.

ЦБ ОАЕ анулював банківську ліцензію російського МТС-банку через санкції США
Фото: ti-ukraine.org

«Рішення прийнято після розгляду наявних варіантів щодо нового статусу МТС-банку, а також з урахуванням санкційних ризиків, пов'язаних з банком після надання йому цього статусу», — наголосив регулятор.

Центробанк ОАЕ дав російському банку шість місяців на згортання діяльності його «дочки» у країні.

На цей час філіалу заборонено відкривати нові рахунки та проводити транзакції, крім погашення раніше прийнятих зобов'язань. Тільки для цього йому буде дозволено використати платіжні системи Центробанку ОАЕ.





Интересные новости
Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетикиНімецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики
Держборг Німеччини встановив антрирекордДержборг Німеччини встановив антрирекорд
В Україні збільшать кількість працюючих цукрових заводівВ Україні збільшать кількість працюючих цукрових заводів
UBS вирішив повернути свого колишнього гендиректора для поглинання Credit SuisseUBS вирішив повернути свого колишнього гендиректора для поглинання Credit Suisse
Світовий банк дозволив перенаправити до $132 мільйонів на кредити «5-7-9» і держгарантії аграріямСвітовий банк дозволив перенаправити до $132 мільйонів на кредити «5-7-9» і держгарантії аграріям
Блок рекламы


Похожие новости
Фінляндія заморозила активи російського центру науки і культури в ГельсінкіФінляндія заморозила активи російського центру науки і культури в Гельсінкі
FT: Світовий банк прогнозує втрату цілого десятиліття зростання глобальної економіки через війну в Україні і пандеміюFT: Світовий банк прогнозує втрату цілого десятиліття зростання глобальної економіки через війну в Україні і пандемію
Укргідроенерго зазнало збитків на 40 мільярдів через атаки РФУкргідроенерго зазнало збитків на 40 мільярдів через атаки РФ
НБУ анулював ліцензію фінансової компанії власника Concorde CapitalНБУ анулював ліцензію фінансової компанії власника Concorde Capital
АРМА передали понад мільярд активів російського бізнесменаАРМА передали понад мільярд активів російського бізнесмена
ВАКС конфіскував українські активи російського олігарха Ротенберга, зокрема ТРЦ Ocean PlazaВАКС конфіскував українські активи російського олігарха Ротенберга, зокрема ТРЦ Ocean Plaza
Binance призупинить купівлю гривні через Settlepay та AdvcashBinance призупинить купівлю гривні через Settlepay та Advcash
Світові фінансові акції втратили $465 мільярдів ринкової вартості через крах SVBСвітові фінансові акції втратили $465 мільярдів ринкової вартості через крах SVB
Україна працює над включенням до санкцій ЄС російського "Росатому"Україна працює над включенням до санкцій ЄС російського "Росатому"
Байден про крах Signature Bank і SVB: США захистять банківську системуБайден про крах Signature Bank і SVB: США захистять банківську систему
Последние новости
Подгружаем последние новости