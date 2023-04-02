ЦБ ОАЕ анулював банківську ліцензію російського МТС-банку через санкції США

Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів анулював банківську ліцензію російського МТС-банку, який потрапив під санкції США . Про це повідомляє пресслужба Центробанку ОАЕ.

Фото: ti-ukraine.org

«Рішення прийнято після розгляду наявних варіантів щодо нового статусу МТС-банку, а також з урахуванням санкційних ризиків, пов'язаних з банком після надання йому цього статусу», — наголосив регулятор.

Центробанк ОАЕ дав російському банку шість місяців на згортання діяльності його «дочки» у країні.

На цей час філіалу заборонено відкривати нові рахунки та проводити транзакції, крім погашення раніше прийнятих зобов'язань. Тільки для цього йому буде дозволено використати платіжні системи Центробанку ОАЕ.