Світові ціни на пшеницю злетіли через російську атаку по порту на Дунаї

Дорожчає не лише пшениця, зросли ціни й на кукурудзу.

Пшениця на світових ринках подорожчала до найвищого рівня за останні п'ять місяців. Аналітики вважають, що такою була реакція гравців на атаку Росії порту на Дунаї. Оскільки завдано шкоди важливому експортному маршруту українського зерна, пише Bloomberg, інформує ZN.ua.

Світові ціни на пшеницю злетіли через російську атаку по порту на Дунаї
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Як зазначив Майкл Магдовіц, старший аналітик Rabobank Group із сировинних товарів, відключення експортних потужностей найбільше вплине на пшеницю, за нею слідує кукурудза. За його словами, рослинні олії, як і раніше, можна перевозити на вантажівках і поїздах, але зерно експортувати таким чином менш рентабельно.

Відтак ф'ючерси на пшеницю зросли на 2,6% у Чикаго до 7,7725 долара за бушель, найвищого рівня з 21 лютого. Напередодні ф'ючерси підскочили до біржового ліміту. Кукурудза з постачанням у грудні подорожчала на 0,7%.


Олена Середа, ZN.ua





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