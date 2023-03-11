В Україні обвалилися ціни на квартири: де продається найдешевше житло

Ціни на квартири в Україні різко змінились. В одних регіонах вартість житла впала, а на іншій – зросла.

Квартири у Києві подорожчали на 12%, а у Київській області – на 46,5%. При цьому падіння пропозиції на Кіровоградщині становило 79,7%. У більшості регіонів спостерігається спад нових пропозицій. Він максимальний у Миколаївській, Харківській та Херсонській областях – 76,2%, 78,8% та 99,3% відповідно.

Максимальні ціни на однокімнатні квартири зараз у столиці – в середньому за житло потрібно заплатити 80 285 доларів. При цьому за рік падіння вартості становило 22,5%.

У січні минулого року середня ціна квартири у Києві була на рівні 104,8 тис. грн. Однак тоді курс долара був на рівні 28,78 грн., а зараз злетів до 40 грн. Таким чином однокімнатне житло рік тому було доступне за 3 мільйони гривень, а тепер за нього вже потрібно заплатити 3,44 мільйона гривень.

Максимальне здешевлення об'єктів на вторинному ринку нерухомості спостерігається у Харківській області – на 24%. А найбільше подорожчання зафіксували у Закарпатській області – 43%. На думку аналітиків, вторинний ринок переживає не найкращі часи, тоді як первинний стрімко розвивається.

Стало відомо, де в Україні продається найдешевше житло. На Донеччині ціни стартують від 30 тисяч гривень, на Сумщині – від 40 тисяч гривень. На Дніпропетровщині квартири коштують від 50 тисяч гривень. Це об'єкти, розташовані поблизу зони бойових дій або там, де немає розвиненої інфраструктури та роботи.

Раніше повідомлялося, що у Києві різко подорожчала оренда квартир. Названо ціни на житло у різних регіонах столиці.