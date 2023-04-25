Ціни на квартири з первинного ринку у Києві відчутно знизилися

У Києві дешевшає житло на первинному ринку нерухомості. З початку квітня ціни на квартири у столиці впали більш як на 3%. При цьому новобудов із готовими до продажу квартирами у столиці також поменшало.

Про це свідчить статистика, опублікована порталом ЛУН, пише hvylya.

Порівняно з початком місяця, на 22 квітня кількість київських новобудов, в яких продаються квартири, знизилася зі 189 до 182. Середня вартість квадратного метра нової столичної нерухомості впала зі 48 000 гривень до 46 500.

При цьому розкид цін за районами столиці залишається, як і раніше, дуже великим. Так, найдорожче житло традиційно продається у Печерському районі. Тамтешній квадратний метр житла коштує в середньому 100 600 гривень. На другому місці за цінами йде з великим відривом Подільський район – 67 200 гривень, а на третій позиції розташувався Шевченківський район – 61 900 гривень.

До першої п'ятірки за цінами також увійшли Голосіївський район – 46 300 гривень та Оболонський – 44 700.

Далі райони в порядку зменшення ціни на нерухомість розташувалися таким чином:

Дарницький район – 42 900 гривень;

Солом'янський район – 40700;

Святошинський район – 40100;

Дніпровський район – 37 900;

Деснянський район – 34 200 гривень.

Нагадаємо, в Києві з'явилися дешеві квартири, які можна купити за 25 тисяч доларів.