Ціни на квартири з первинного ринку у Києві відчутно знизилися

У Києві дешевшає житло на первинному ринку нерухомості. З початку квітня ціни на квартири у столиці впали більш як на 3%. При цьому новобудов із готовими до продажу квартирами у столиці також поменшало.

У Києві стрімко знижуються ціни на квартири з первинного ринку

Про це свідчить статистика, опублікована порталом ЛУН, пише hvylya.

Порівняно з початком місяця, на 22 квітня кількість київських новобудов, в яких продаються квартири, знизилася зі 189 до 182. Середня вартість квадратного метра нової столичної нерухомості впала зі 48 000 гривень до 46 500.

У Києві стрімко знижуються ціни на квартири з первинного ринку

При цьому розкид цін за районами столиці залишається, як і раніше, дуже великим. Так, найдорожче житло традиційно продається у Печерському районі. Тамтешній квадратний метр житла коштує в середньому 100 600 гривень. На другому місці за цінами йде з великим відривом Подільський район – 67 200 гривень, а на третій позиції розташувався Шевченківський район – 61 900 гривень.

До першої п'ятірки за цінами також увійшли Голосіївський район – 46 300 гривень та Оболонський – 44 700.

Далі райони в порядку зменшення ціни на нерухомість розташувалися таким чином:

  • Дарницький район – 42 900 гривень;
  • Солом'янський район – 40700;
  • Святошинський район – 40100;
  • Дніпровський район – 37 900;
  • Деснянський район – 34 200 гривень.

Нагадаємо, в Києві з'явилися дешеві квартири, які можна купити за 25 тисяч доларів.


Марченко Любов, Тудей





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