Крах FTX. Збитки криптовалютних фондів можуть становити до $5 мільярдів

Збитки криптовалютних фондів через банкрутство FTX можуть становити до $5 млрд. Про це повідомляє Blockworks з посиланням на дослідження Crypto Fund Research, пише forklog.

Фото: ubr.ua

Збитки криптофондів

За оцінкою експертів, криза торкнулася 25% галузевих інвестиційних структур, що вклали кошти у FTX або її utility-токен FTT.

CEO Crypto Fund Research Джош Гнайзда уточнив, що йдеться про 7 12% активів під управлінням фондів.

«Коли проясниться, ми очікуємо втрати хедж-фондів і венчурних компаній, безпосередньо через колапс FTX у кращому випадку понад $1 млрд, а можливо і всі $5 млрд», — заявив він.

Учасники промисловості за умов анонімності сказали виданню, що збитки управляючих активами може бути ще більше.

«Кількість абсолютно зруйнованих цим банкрутством фондів тільки починає розкриватися», — зазначив один з джерел.

Crypto Fund Research отримує щомісячні звіти про діяльність понад 100 галузевих інвестиційних структур.

Paradigm і Sequoia Capital повідомили, що потенційні втрати через кризу FTX можуть становити $278 млн і $213 млн відповідно.

Genesis Trading повідомила, що у підрозділу деривативів в акаунті на платформі заблоковано близько $175 млн.

Станом на 8 листопада Galaxy Digital Майка Новограца мала пов'язані з FTX позиції у грошових коштах та цифрових активах на суму $76,8 млн. З них $47,5 млн перебували у процесі виведення, уточнила фірма у фінансових результатах третього кварталу.

Multicoin Capital повідомила The Block, що вклала в американський підрозділ FTX $25 млн, а також утримувала на самій біржі $2 млн у USDC.

Венчурна фірма зробила інвестиції в FTX US через створений у липні Venture Fund III на суму $430 млн. Вкладення в збанкрутілу платформу становлять 5,8% коштів фонду, зазначили в Multicoin.

Експерти Crypto Fund Research оцінили вартість пов'язаних з FTX активів Pantera Capital приблизно $100 млн. У компанії дані не підтвердили, але заявили раніше, що колапс біржі «незначно» торкнувся бізнес Pantera.

Дослідники очікують у листопаді рекордну кількість запитів інвесторів на повернення коштів із криптофондів — обсягом до $2 млрд. Попередній максимум — $1,3 млрд — у Crypto Fund Research зафіксували в червні після краху Terra.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що 12 листопада одна з найбільших криптовалютних бірж FTX ініціювала банкрутство відповідно до статті 11 Кодексу про банкрутство США , а головний виконавчий директор компанії Сем Банкман-Фрід залишив свою посаду.

FTX ще нещодавно була третьою криптобіржею у світі. Її крах почався зі статті на Coindesk про кризу ліквідності, яка вийшла 2 листопада і викликала втечу інвесторів.

Новини про кризу ліквідності на FTX, яка в січні оцінювалася в $32 млрд з інвесторами, включаючи SoftBank і BlackRock, вплинули на котирування криптовалют по всьому світу.