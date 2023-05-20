У Києві відключення світла: Міненерго пояснило причину та скільки це триватиме

Ситуація станом на 20 травня.

За минулу добу ударів зазнала енергосистема двох областей - Донецької та Київської. Про це повідомляє Міністерство енергетики, інформує ZN.ua .

Станом на ранок 20 травня в Україні внаслідок обстрілів було знеструмлено 5 населених пунктів.

Так, в ніч на 20 травня ворог завдав чергового масованого удару дронами по північних областях країни, зокрема Київщині. Пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Проте через технологічні порушення зафіксовано відключення 5 тисяч споживачів у Києві та на Київщині. Наразі переважну більшість з них заживлено. Тривають ремонтні роботи.

Триває також терор прифронтових та прикордонних з РФ територій.

У Донецькій області через обстріл знеструмлено 5 населених пунктів, без світла 5,3 тис. споживачів.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла також залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

На Миколаївщині через несприятливі погодні умови знеструмлено 6 населених пунктів, більше тисячі споживачів без світла.

Тривають відновлювальні роботи.

Загалом за добу енергетикам вдалося повернути світло для 10,6 тисячі споживачів, зокрема й у прифронтових областях.