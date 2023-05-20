У Києві відключення світла: Міненерго пояснило причину та скільки це триватиме
Ситуація станом на 20 травня.
За минулу добу ударів зазнала енергосистема двох областей - Донецької та Київської. Про це
Станом на ранок 20 травня в Україні внаслідок обстрілів було знеструмлено 5 населених пунктів.
Так, в ніч на 20 травня ворог завдав чергового масованого удару дронами по північних областях країни, зокрема Київщині. Пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано.
Проте через технологічні порушення зафіксовано відключення 5 тисяч споживачів у Києві та на Київщині. Наразі переважну більшість з них заживлено. Тривають ремонтні роботи.
Триває також терор прифронтових та прикордонних з РФ територій.
У Донецькій області через обстріл знеструмлено 5 населених пунктів, без світла 5,3 тис. споживачів.
Внаслідок попередніх обстрілів без світла також залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
На Миколаївщині через несприятливі погодні умови знеструмлено 6 населених пунктів, більше тисячі споживачів без світла.
Тривають відновлювальні роботи.
Загалом за добу енергетикам вдалося повернути світло для 10,6 тисячі споживачів, зокрема й у прифронтових областях.