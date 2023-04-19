У Міненерго розповіли, чи подорожчає електрика для населення

В Україні продовжують обговорювати питання щодо перегляду тарифу на світло для побутових споживачів. Остаточного рішення наразі немає, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає «Інтерфакс-Україна».

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Нові тарифи

За словами чиновника, перегляд тарифів може допомогти відновити енергосистему після завданих РФ руйнувань і пошкоджень.

«Питання ще обговорюється. Але чого тільки не пишуть зараз: і 6 грн/кВт-год, і 8 грн/кВт-год. Будемо бачити», — сказав він.

Галущенко також додав, що змінювати тарифи необхідно в контексті підготовки генерації до нового осінньо-зимового періоду.

«Це може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми. Тому що тут немає одного рішення. Був великий виклик, але ми втримали енергосистему. Важлива ремонтна кампанія, щоб пройти наступний осінньо-зимовий період», — наголосив міністр.

Що кажуть експерти

Юрій Корольчук, співзасновник Фонду енергетичних стратегій, каже, що сьогодні вартість електроенергії для населення нижча за тариф на розподіл електроенергії, який оплачують енергетичні компанії.

«Тариф на розподіл сьогодні десь у районі 2,2 грн. Тариф, якщо оцінювати всі витрати компаній, а саме так можна порахувати ринкову вартість, має бути в районі 5 гривень за кВт-годину. Спочатку він, звичайно, буде меншим, можуть підвищувати в 4 етапи, як було у 2014 2016 роках. Глобально йдеться про те, що ми маємо оплачувати майбутнє сектору атомної генерації», — розповів він.