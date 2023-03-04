Прокурори Швейцарії звинуватили чотирьох банкірів у сприянні прихованню мільйонів Путіна

Прокуратура Швейцарії висунула чотирьом банкірам звинувачення у наданні допомоги в прихованні десятків мільйонів швейцарських франків, які, ймовірно, належать президенту Р Ф Володимиру Путіну. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на обвинувальний висновок.

Фото: 24tv.ua

Хто ці банкіри

Ці чотири особи були співробітниками швейцарської «дочки» Газпромбанку, зокрема у матеріалах справи фігурує її виконавчий директор Роман Абдулін.

Згідно з документами, банкіри виявили злочинну недбалість, коли дозволили відкрити рахунки у Швейцарії на ім'я Сергія Ролдугіна — віолончеліста, який відомий як хрещений батько дочки Путіна.

Прокурори стверджують, що в Газпромбанку було проведено мінімальну перевірку Ролдугіна. Так вони підписали документи, які свідчили про те, що віолончеліст не був «політично значущою особою», що захистило його від додаткової перевірки.

Активи Ролдугіна

Активи Сергія Ролдугіна у Швейцарії становили не менше ніж $50 млн, він планував також щорічно переводити в країну понад $10 млн.

Що кажуть у Газпромбанку