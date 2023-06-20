Обсяги торгівлі в Україні впали удвічі від довоєнного рівня

Кубраков просить G7 підтримати розширення логістичних шляхів для експорту української продукції.

Внаслідок повномасштабного вторгнення обсяги торгівлі України скоротились в майже 2 рази. Про це віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков розповів іноземним колегам у рамках саміту міністрів транспорту держав G7 в Японії, інформує ZN.ua .

"Обсяги торгівлі України скоротились в майже 2 рази — з 234 мільйонів тонн в довоєнний 2021 рік до 131 мільйона тонн у воєнний 2022 рік. Окрім цього, значно зросло навантаження на західні сухопутні кордони", - зазначив Кубраков.

Він повідомив, що російське військове вторгнення в Україну впливає на кожну країну світу – через економіку, заблоковані логістичні шляхи, обмежене судноплавство та міжнародну торгівлю.

"Україна потребує політичної, фінансової, консультаційної та матеріальної підтримки союзників. Існуюча ситуація не в змозі задовольнити запити світової економіки, а отже інвестиції в українську логістику є безальтернативними для світу... Потрібні глобальні рішення та чітка стратегія міжнародної підтримки розвитку альтернативних логістичних маршрутів", — заявив Кубраков, інформує пресслужба уряду.

Він зауважив, щодо 24 лютого 2022 року через морські порти проходило майже 60% всієї торгівлі, нині більша частина експорту-імпорту перевозиться залізницею та вантажівками через західний кордон. Логістичний потенціал Україні вдається збільшувати завдяки програмі Євросоюзу «Шляхи солідарності».