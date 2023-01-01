Укрпошта дозволила отримувати посилки без документів

Але є три умови.

Укрпошта дозволила отримувати посилки без документів
© cfts.org.ua

Укрпошта дозволила без документів отримувати посилки та листи, але є один нюанс. Про це повідомляє прес-служба поштового оператора.

Зазначено, що нова послуга стане в нагоді українцям, які давно хотіли спростити процедуру.

"Оновлення, на яке всі так чекали. У всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправку без документів — за допомогою SMS-повідомлення!" – йдеться в повідомленні.

Нововведення діє лише для фізичних осіб.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Податкова реформа в Україні: військовий збір підвищать вдвічі та запровадять податок на зняття готівкиПодаткова реформа в Україні: військовий збір підвищать вдвічі та запровадять податок на зняття готівки
За запитом України у Куршевелі затримано олігарха Костянтина ЖевагоЗа запитом України у Куршевелі затримано олігарха Костянтина Жеваго
Ціни на газ у Європі на мінімумі з початку війни РФ в УкраїніЦіни на газ у Європі на мінімумі з початку війни РФ в Україні
АМКУ оштрафував маслозавод на 1,6 млн грн за "невершкове" маслоАМКУ оштрафував маслозавод на 1,6 млн грн за "невершкове" масло
Розкрадання коштів при будівництві житла для військових: НАБУ і САП завершили слідствоРозкрадання коштів при будівництві житла для військових: НАБУ і САП завершили слідство
Блок рекламы


Похожие новости
Рада дозволила ввезення Starlink та генераторів без сплати мит і ПДВРада дозволила ввезення Starlink та генераторів без сплати мит і ПДВ
Укрпошта відновила відправлення посилок до ХерсонаУкрпошта відновила відправлення посилок до Херсона
Аліменти зростуть з 1 грудня: які виплати будуть отримувати дітиАліменти зростуть з 1 грудня: які виплати будуть отримувати діти
"Укрпошта" обіцяє не припиняти роботу, навіть якщо зникнуть світло та зв'язок"Укрпошта" обіцяє не припиняти роботу, навіть якщо зникнуть світло та зв'язок
На Херсонщині відновила роботу "Укрпошта": що відомоНа Херсонщині відновила роботу "Укрпошта": що відомо
Альфа-Банк не подавав до Нацбанку пакет документів щодо збільшення капіталу на $1 млрд — НБУАльфа-Банк не подавав до Нацбанку пакет документів щодо збільшення капіталу на $1 млрд — НБУ
Жителі окупованих територій Запорізької області продовжать отримувати пенсії від УкраїниЖителі окупованих територій Запорізької області продовжать отримувати пенсії від України
"Укрпошта" випустить марку зі зруйнованим Кримським мостом: як виглядатиме"Укрпошта" випустить марку зі зруйнованим Кримським мостом: як виглядатиме
Посилки EMS з Польщі до України подешевшали до 75 відсотків: що, як і де можна відправитиПосилки EMS з Польщі до України подешевшали до 75 відсотків: що, як і де можна відправити
Доступна іпотека під 3% стартує з 1 жовтня: як українці отримуватимуть кредити на житлоДоступна іпотека під 3% стартує з 1 жовтня: як українці отримуватимуть кредити на житло
Последние новости
Подгружаем последние новости