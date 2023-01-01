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2023-01-01
Укрпошта дозволила отримувати посилки без документів
Але є три умови.
© cfts.org.ua
Укрпошта дозволила без документів отримувати посилки та листи, але є один нюанс. Про це
Зазначено, що нова послуга стане в нагоді українцям, які давно хотіли спростити процедуру.
"Оновлення, на яке всі так чекали. У всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправку без документів — за допомогою SMS-повідомлення!" – йдеться в повідомленні.
Нововведення діє лише для фізичних осіб.
Лія Ільченко, ZN.ua