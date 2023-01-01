Укрпошта дозволила отримувати посилки без документів

Укрпошта дозволила без документів отримувати посилки та листи, але є один нюанс. Про це повідомляє прес-служба поштового оператора.

Зазначено, що нова послуга стане в нагоді українцям, які давно хотіли спростити процедуру.

"Оновлення, на яке всі так чекали. У всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправку без документів — за допомогою SMS-повідомлення!" – йдеться в повідомленні.

Нововведення діє лише для фізичних осіб.