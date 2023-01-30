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2023-01-30
Укрпошта дозволила отримувати посилки без документів. Які умови
З 27 грудня у всіх відділеннях «Укрпошти» можна отримати відправлення без документів — за допомогою SMS-повідомлення. Про це повідомила компанія в телеграм-каналі.
Нові умови
«Нововведення діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону одержувача», — йдеться у повідомленні.
Як зазначає компанія, є лише декілька обмежень:
- Оголошена цінність посилки — до 15 тис. грн, післяплата до 5 тис. грн для внутрішніх відправлень;
- Оголошена цінність посилки — до 20 тис. грн для міжнародних відправлень;
- Відсутні позначки «Вручити особисто» та/або «Судова повістка».