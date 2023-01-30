Укрпошта дозволила отримувати посилки без документів. Які умови

З 27 грудня у всіх відділеннях «Укрпошти» можна отримати відправлення без документів — за допомогою SMS-повідомлення. Про це повідомила компанія в телеграм-каналі.

Укрпошта дозволила отримувати посилки без документів. Які умови

Нові умови

«Нововведення діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону одержувача», — йдеться у повідомленні.

Як зазначає компанія, є лише декілька обмежень:

  • Оголошена цінність посилки — до 15 тис. грн, післяплата до 5 тис. грн для внутрішніх відправлень;
  • Оголошена цінність посилки — до 20 тис. грн для міжнародних відправлень;
  • Відсутні позначки «Вручити особисто» та/або «Судова повістка».





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