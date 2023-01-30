Укрпошта дозволила отримувати посилки без документів. Які умови

З 27 грудня у всіх відділеннях «Укрпошти» можна отримати відправлення без документів — за допомогою SMS-повідомлення. Про це повідомила компанія в телеграм-каналі.

Нові умови

«Нововведення діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону одержувача», — йдеться у повідомленні.

Як зазначає компанія, є лише декілька обмежень: