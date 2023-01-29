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2023-01-29
Укрпошта дозволила отримувати посилки без документів
Нововведення діє лише для фізичних осіб.
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Відтепер у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів, лише за допомогою SMS. Про це
"Це значно спростить і пришвидшить процедуру", - йдеться в повідомленні.
У всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів, лише за допомогою SMS, інформує
Нововведення діятиме за умови, якщо:
- вказано номер телефону отримувача;
- оголошена цінність до 15 000 гривень, післяплата до 5000 гривень для внутрішніх відправлень;
- оголошена цінність до 20 000 гривень для міжнародних відправлень;
- відсутні позначки «Вручити особисто» та/або «Судова повістка», — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, нововведення діє лише для фізичних осіб.
Лія Ільченко, ZN.ua