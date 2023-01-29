Укрпошта дозволила отримувати посилки без документів

Відтепер у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів, лише за допомогою SMS. Про це нагадує Мінреінтеграції.

"Це значно спростить і пришвидшить процедуру", - йдеться в повідомленні.

У всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів, лише за допомогою SMS, інформує ZN.ua .

Нововведення діятиме за умови, якщо:

вказано номер телефону отримувача;

оголошена цінність до 15 000 гривень, післяплата до 5000 гривень для внутрішніх відправлень;

оголошена цінність до 20 000 гривень для міжнародних відправлень;

відсутні позначки «Вручити особисто» та/або «Судова повістка», — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, нововведення діє лише для фізичних осіб.



