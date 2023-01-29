Укрпошта дозволила отримувати посилки без документів

Нововведення діє лише для фізичних осіб.

Укрпошта дозволила отримувати посилки без документів
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Відтепер у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів, лише за допомогою SMS. Про це нагадує Мінреінтеграції.

"Це значно спростить і пришвидшить процедуру", - йдеться в повідомленні.

У всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів, лише за допомогою SMS, інформує ZN.ua.

Нововведення діятиме за умови, якщо:

  • вказано номер телефону отримувача;
  • оголошена цінність до 15 000 гривень, післяплата до 5000 гривень для внутрішніх відправлень;
  • оголошена цінність до 20 000 гривень для міжнародних відправлень;
  • відсутні позначки «Вручити особисто» та/або «Судова повістка», — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, нововведення діє лише для фізичних осіб.



Лія Ільченко, ZN.ua





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