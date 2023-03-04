Криптобіржі перестали виводити гроші на карти українських банків та заборонили поповнювати рахунки

Найбільші криптобіржі перестали виводити гроші на карти українських банків. Також заборонено поповнювати рахунки. Клієнтам порадили використовувати альтернативні методи.

Стало відомо, що всі криптобіржі зіштовхнулися із проблемою введення коштів на картки українських банків. Про це повідомили на офіційній сторінці Binance у Facebook.

"Поки що фіатні канали, а саме введення та виведення через банківську картку та інші платіжні сервіси тимчасово призупинені серед криптовалютних бірж по всій Україні", - зазначили аналітики.

Наявність проблеми також підтвердив засновник криптовалютної біржі Kuna Михайло Чобанян. Він пояснив, що сервіс поповнення та зняття грошей на картку не працює. Зазначено, що фахівці шукають вихід із ситуації.

"Під загрозою зупинка всього українського ринку крипто/карткова грн", - написав Чобанян у своєму телеграм-каналі.

У службі підтримки Whitebit також підтвердили наявність проблеми. Однак там послалися на технічні роботи і не назвали точних термінів їх завершення.

"В даний час виведення UAH Visa/Mastercard тимчасово недоступне через технічні роботи", - цитує Whitebit "Мінфін".

Наразі залишається невідомою причина зупинення транзакцій на карти українських банків. У криптовалютній спільноті припустили, що блокування фінансових переказів на криптобіржах пов'язане з перевіркою діяльності низки банків, які могли використовувати схеми ухилення від сплати податків учасниками грального ринку.

Binance порадив скористатися сервісом Р2Р, що залишається доступним. Йдеться про платформу, де можна безпосередньо обмінюватися криптою та фіатом з іншими користувачами. Whitebit рекомендує використовувати альтернативну платіжну систему для виведення гривні-GEO Pay. Михайло Чобанян назвав в якості альтернативного рішення "перевірене роками KUNA Code bot".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціна біткоїну зростає як на дріжджах - є прогноз про максимальну вартість криптовалюти.