Стали відомі причини відставки голови Світового банку

Понад 50 відсотків усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло через Світовий банк, інформує ZN.ua.

Стали відомі причини відставки голови Світового банку
© africanliberty.org

Стало відомо, що спричинило заяву Президент Світового банку Девіда Малпаса про те, що він достроково залишає свою посаду. Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що Малпасс залишає посаду на тлі постійної критики щодо його реакції на зміну клімату за часів його головування.

Торік США та інші великі акціонери Світового банку чинили тиск на установу, щоб вона активізувала зусилля щодо вирішення глобальних проблем, включаючи зміну клімату.

Цей тиск посилився після того, як на конференції у вересні Малпасс відмовився сказати, чи вірить він у антропогенні зміни клімату.

Нагадаємо, Девід Малпасс заявив про те, що він достроково залишить свій пост наприкінці червня, тобто майже за рік до закінчення терміну його повноважень.

У своєму листі до співробітників Малпасс зазначив, що, його відставка у червні співпаде із закінченням фінансового року банку, "наступні кілька місяців" дадуть "хорошу можливість для безперешкодної зміни керівництва".

Світовий банк — кредитно-фінансова установа, заснована 1945 року, є однією з найбільших у світі, що надає допомогу з метою розвитку.

Загалом, понад 50 відсотків усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло через Світовий банк.

У перші ж дні війни Світовий банк мобілізував для України екстрене фінансування на суму понад $700 млн

Лише з початку зими:

12 грудня Світовий банк виділив Україні 1,7 мільярда доларів.

21 грудня 2022 року Світовий банк схвалив додатковий пакет фінансової допомоги Україні на загальну суму $610 мільйонів. Кошти виділять для вирішення термінових потреб у допомозі та відновленні нашої держави.

24 грудня 2022 року стало відомо про те, що Україна отримає від Світового банку позику в $500 мільйонів під гарантії Великобританії.

10 лютого 2023 року Світовий банк схвалив перший грант у $50 мільйонів на ремонт українських доріг.

За матеріалами: The Financial Times /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Третина українців готові повністю відмовиться від пластикових картокТретина українців готові повністю відмовиться від пластикових карток
Металургійний комбінат у Маріуполі хоче захопити наближений до Кадирова чеченський бізнесмен – BBCМеталургійний комбінат у Маріуполі хоче захопити наближений до Кадирова чеченський бізнесмен – BBC
Українські банки масово переводитимуть клієнтів на термінові депозити: названо причинуУкраїнські банки масово переводитимуть клієнтів на термінові депозити: названо причину
USAID виділяє $60 мільйонів на посилення кібербезпеки УкраїниUSAID виділяє $60 мільйонів на посилення кібербезпеки України
Нові санкції ЄС можуть торкнутися чотирьох російських банків, у тому числі Альфа-БанкНові санкції ЄС можуть торкнутися чотирьох російських банків, у тому числі Альфа-Банк
Блок рекламы


Похожие новости
Голова Світового банку йде у відставкуГолова Світового банку йде у відставку
Верховний суд застосував «антиколомойський закон» та поставив крапку в історії із націоналізацією ПриватбанкуВерховний суд застосував «антиколомойський закон» та поставив крапку в історії із націоналізацією Приватбанку
У Нацбанку спрогнозували ймовірність скасування фіксованого курсу у 2023 роціУ Нацбанку спрогнозували ймовірність скасування фіксованого курсу у 2023 році
Нацбанк знизив продаж валюти на міжбанкуНацбанк знизив продаж валюти на міжбанку
Голова правління Укргазбанку написав заяву на звільненняГолова правління Укргазбанку написав заяву на звільнення
Коломойський за допомогою українських судів намагається розвалити ізраїльський позов ПриватбанкуКоломойський за допомогою українських судів намагається розвалити ізраїльський позов Приватбанку
Валютні резерви Нацбанку на найвищому рівні за час війниВалютні резерви Нацбанку на найвищому рівні за час війни
Господарський суд розгляне клопотання маловідомого ФОП щодо приватизації ПриватбанкуГосподарський суд розгляне клопотання маловідомого ФОП щодо приватизації Приватбанку
У Нацбанку поділились планами щодо зміни офіційного курсу валютУ Нацбанку поділились планами щодо зміни офіційного курсу валют
ЄС знайшов легальний спосіб використати заморожені активи Центробанку РФ на користь України – BloombergЄС знайшов легальний спосіб використати заморожені активи Центробанку РФ на користь України – Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости