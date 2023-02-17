Стали відомі причини відставки голови Світового банку

Стало відомо, що спричинило заяву Президент Світового банку Девіда Малпаса про те, що він достроково залишає свою посаду. Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що Малпасс залишає посаду на тлі постійної критики щодо його реакції на зміну клімату за часів його головування.

Торік США та інші великі акціонери Світового банку чинили тиск на установу, щоб вона активізувала зусилля щодо вирішення глобальних проблем, включаючи зміну клімату.

Цей тиск посилився після того, як на конференції у вересні Малпасс відмовився сказати, чи вірить він у антропогенні зміни клімату.

Нагадаємо, Девід Малпасс заявив про те, що він достроково залишить свій пост наприкінці червня, тобто майже за рік до закінчення терміну його повноважень.

У своєму листі до співробітників Малпасс зазначив, що, його відставка у червні співпаде із закінченням фінансового року банку, "наступні кілька місяців" дадуть "хорошу можливість для безперешкодної зміни керівництва".

Світовий банк — кредитно-фінансова установа, заснована 1945 року, є однією з найбільших у світі, що надає допомогу з метою розвитку.

Загалом, понад 50 відсотків усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло через Світовий банк.

У перші ж дні війни Світовий банк мобілізував для України екстрене фінансування на суму понад $700 млн

Лише з початку зими:

12 грудня Світовий банк виділив Україні 1,7 мільярда доларів.

21 грудня 2022 року Світовий банк схвалив додатковий пакет фінансової допомоги Україні на загальну суму $610 мільйонів. Кошти виділять для вирішення термінових потреб у допомозі та відновленні нашої держави.

24 грудня 2022 року стало відомо про те, що Україна отримає від Світового банку позику в $500 мільйонів під гарантії Великобританії.

10 лютого 2023 року Світовий банк схвалив перший грант у $50 мільйонів на ремонт українських доріг.