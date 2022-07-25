Форвард Банк оскаржив ухвалу суду про арешт майна в апеляційній інстанції. Про це в коментарі «Мінфіну» повідомили у пресслужбі банку.

Коментар банку

«Передача акцій Forward Bank та будівлі головного офісу в управління АРМА не впливає на функціонування або операційну діяльність банку та немає жодних наслідків для клієнтів. Банк працює у штатному режимі, в законодавчому полі та відповідно до вимог НБУ», — зазначили у пресслужбі.

Передісторія

Раніше ЗМІ повідомили, що шевченківський райсуд Києва 13 липня в рамках кримінального провадження виніс ухвалу про передачу 100% акцій Форвард Банку та його центрального офісу в управління АРМА. На ці активи суд наклав арешт 15 червня.

За ініціативи СБУ ,суд заарештував майно і корпоративні права компанії «Руст Україна» та Форвард Банк, що належать групі «Русский Стандарт» Рустама Таріко.